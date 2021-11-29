YouTube-канал Фактів ICTV став «мільйонером»

YouTube-канал Фактів ICTV святкує свій перший мільйон підписників. До цього результату ресурс йшов з 2013 року.

Всього на каналі опубліковано понад 62 тис. відео улюблених програм, які інтернет-користувачі подивилися понад 700 млн разів.

«За час існування нашого YouTube-каналу ми розмістили багато цікавого контенту як ефірних журналістів, так і авторства digital-команди: експериментували з форматами, темами, заголовками і прев’ю. Аналізували, що нам не підходить, відмовлялись і шукали далі.

Суттєвий ріст нової аудиторії ми отримали завдяки партнерству з ефірними журналістами, адже на каналі Факти ICTV почали виходити повні інтерв’ю з героями, репортажі з місця подій, онлайн-трансляції та ексклюзивні відео, які телевізійний формат новин просто не міг в себе вмістити», ‒ поділилася керівниця відділу по роботі з відео департаменту інтернет-проєктів Анастасія Скоблюк.

Підписуйтеся на YouTube-канал Фактів ICTV, щоб дізнаватися оперативно лише перевірену та об’єктивну інформацію.

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