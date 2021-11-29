YouTube-канал Фактов ICTV стал «миллионером»

YouTube-канал Фактов ICTV отмечает свой первый миллион подписчиков. К этому результату ресурс шел с 2013 года.

Всего на канале опубликовано более 62 тыс. видео любимых программ, которые интернет-пользователи посмотрели более 700 млн раз.

«За время существования нашего YouTube-канала мы разместили много интересного контента как эфирных журналистов, так и авторства digital-команды: экспериментировали с форматами, темами, заголовками и превью. Анализировали, что нам не подходит, отказывались и искали дальше.

Существенный рост новой аудитории мы получили благодаря партнерству с эфирными журналистами, ведь на канале Факты ICTV начали выходить полные интервью с героями, репортажи с места событий, онлайн-трансляции и эксклюзивные видео, которые телевизионный формат новостей просто не мог вместить», ‒ поделилась руководитель отдела по работе с видео департамента интернет-проектов Анастасия Скоблюк.

Подписывайтесь на YouTube-канал Фактов ICTV, чтобы узнавать оперативно только проверенную и объективную информацию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.