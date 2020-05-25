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Главная / Как бороться с прокрастинацией на карантине: 8 действенных советов от Инны Шевченко / 25.05.2020 13:58
25.05.2020 13:58
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Как бороться с прокрастинацией на карантине: 8 действенных советов от Инны Шевченко


Собралось много важных дел, но вы и дальше бездумно листаете ленту в соцсети? Откладываете все на завтра, но до дел опять не доходят руки? Такое знакомое для многих людей состояние называется прокрастинацией. А в период карантина прокрастинация вообще обострилась у каждого второго. Как прекратить откладывать все на потом? Знает ведущая «Фактов» Инна Шевченко и делится наиболее действенными советами.

1. Прописать на бумаге ваши цели и поставить задачу каждый день делать к ним хоть полшага.

2. Составить график на каждый день. Система необходима – все важные дела и открытия происходили системно.

3. Начинать день из важнейших дел. Менее важные делегировать другим. И не отвлекаться на бытовую работу.

4. Действовать с мыслью: я только попробую. И давать себе право на ошибку. Ведь никто заранее не знает, как все может обернуться. И часто в будущем мы понимаем, что то, что когда-то считали ошибкой наоборот изменило ситуацию к лучшему.

5. Смотреть фильмы и читать книги о лидерах. Женщинам о женщинах, мужчинам о мужчинах. Очень мотивирует.

6. Также энергией заряжают различные тренинги. Четкой схемы и понимание, как действовать в вашем деле от них ждать не стоит, а вот мотивацию можно получить.

7. Заниматься физической активностью каждый день. Чем угодно – бегать, играть в бадминтон, гулять и так далее. Ведь сидение дома снижает умственную деятельность и креативность, а спорт помогает оживить процессы.

8. И напоследок: если устаете от выполнения какого-то дела, попробуйте переключаться на другие виды деятельности, но желательно все равно связаны с вашей целью. Например, я создаю свой сайт для бренда, а когда устаю иду гладить вещи, которые только поступили с завода!

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Теги: Інна Шевченко, Корисні поради, факти ICTV
25.05.2020 13:58



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