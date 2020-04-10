Всі факти про коронавірус без прикрас у спецпроекті «Більше ніж правда» на ICTV

Щодня з’являється все більше новин про коронавірус і глядачам необхідний їхній критичний аналіз. Тому ICTV підготував спеціальній випуск програми «Більше ніж правда», щоб розібратись, де правда, а де вигадка. Хто спричинив пандемію, як вірус потрапив до України, і яких наслідків нам чекати – без містичних теорій і міфів розкаже команда проекту.

В Україні перший пік епідемії прогнозують на 14-15 квітня. Науковці застерігають, що необачне ставлення до карантинних заходів може коштувати не тільки хорошого самопочуття, а й життя.

Журналісти програми поговорили з експертами, щоб зрозуміти, звідки взявся COVID-19 та які його головні небезпеки та наслідки.

Ми медики не боїмося пневмонії у одного пацієнта. І не боїмося пневмонії у 10 пацієнтів. Ми боїмося у 10 тисяч пацієнтів одночасно. Ось чому потрібно дотримуватись карантину і зробити так, щоб не було великих спалахів

– розповів ексзаступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський.

Ліки від COVID-19 ще не знайдені, тому медики переконані, що захворіє майже все населення планети. Однак обмеження соціальної активності дозволить врятувати більше людей з тяжкими симптомами. Дотримуватись карантину закликають і журналісти ICTV.

Прості, здавалось би, заходи є на сьогодні найефективнішими, щоб вірус припинив своє існування.

Він не може жити і чекати, сидіти десь на дереві, на поручнях. Там він живе від однієї години до семи, потім помирає. Він дуже слабкий. Йому необхідно швидко зачепитись за клітини слизової оболонки, – зазначив завкафедри медичної психології НМУ ім. Богомольця Олег Чабан.

Залишайтесь вдома та дивіться спецвипуск «Більше ніж правда» на ICTV у понеділок о 20:20.

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