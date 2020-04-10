Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Все факты о коронавирусе без прикрас в спецпроекте «Больше чем правда» на ICTV / 10.04.2020 18:32
10.04.2020 18:32
Поделиться

Все факты о коронавирусе без прикрас в спецпроекте «Больше чем правда» на ICTV


Ежедневно появляется все больше новостей о коронавирусе и зрителям необходим их критический анализ. Поэтому ICTV подготовил специальный выпуск программы «Больше чем правда», чтобы разобраться, где правда, а где вымысел. Кто вызвал пандемию, как вирус попал в Украину и каких последствий нам ждать – без мистических теорий и мифов расскажет команда проекта.

В Украине первый пик эпидемии прогнозируют на 14-15 апреля. Ученые предупреждают, что неосторожное отношение к карантинным мероприятиям может стоить не только хорошего самочувствия, но и жизни.

Журналисты программы поговорили с экспертами, чтобы понять, откуда взялся COVID-19 и какие его главные опасности и последствия.

Мы медики не боимся пневмонии у одного пациента. И не боимся пневмонии у 10 пациентов. Мы боимся у 10 тысяч пациентов одновременно. Вот почему необходимо соблюдать карантин и сделать так, чтобы не было больших вспышек

– рассказал экс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

Лекарство от COVID-19 еще не найдено, поэтому медики убеждены, что заболеет почти все население планеты. Однако ограничения социальной активности позволят спасти больше людей с тяжелыми симптомами. Придерживаться карантина призывают и журналисты ICTV.

Простые, казалось бы, меры являются на сегодня самыми эффективными, чтобы вирус прекратил свое существование.

Он не может жить и ждать, сидеть где-то на дереве, на перилах. Там он живет от одного часа до семи, потом умирает. Он очень слаб. Ему необходимо быстро зацепиться за клетки слизистой оболочки, – отметил зав. кафедрой медицинской психологии НМУ им. Богомольца Олег Чабан.

Оставайтесь дома и смотрите спецвыпуск «Больше чем правда» на ICTV в понедельник в 20:20.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Больше чем правда, Больше чем правда новости, Коронавирус
10.04.2020 18:32



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати