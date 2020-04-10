Все факты о коронавирусе без прикрас в спецпроекте «Больше чем правда» на ICTV

Ежедневно появляется все больше новостей о коронавирусе и зрителям необходим их критический анализ. Поэтому ICTV подготовил специальный выпуск программы «Больше чем правда», чтобы разобраться, где правда, а где вымысел. Кто вызвал пандемию, как вирус попал в Украину и каких последствий нам ждать – без мистических теорий и мифов расскажет команда проекта.

В Украине первый пик эпидемии прогнозируют на 14-15 апреля. Ученые предупреждают, что неосторожное отношение к карантинным мероприятиям может стоить не только хорошего самочувствия, но и жизни.

Журналисты программы поговорили с экспертами, чтобы понять, откуда взялся COVID-19 и какие его главные опасности и последствия.

Мы медики не боимся пневмонии у одного пациента. И не боимся пневмонии у 10 пациентов. Мы боимся у 10 тысяч пациентов одновременно. Вот почему необходимо соблюдать карантин и сделать так, чтобы не было больших вспышек

– рассказал экс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

Лекарство от COVID-19 еще не найдено, поэтому медики убеждены, что заболеет почти все население планеты. Однако ограничения социальной активности позволят спасти больше людей с тяжелыми симптомами. Придерживаться карантина призывают и журналисты ICTV.

Простые, казалось бы, меры являются на сегодня самыми эффективными, чтобы вирус прекратил свое существование.

Он не может жить и ждать, сидеть где-то на дереве, на перилах. Там он живет от одного часа до семи, потом умирает. Он очень слаб. Ему необходимо быстро зацепиться за клетки слизистой оболочки, – отметил зав. кафедрой медицинской психологии НМУ им. Богомольца Олег Чабан.

Оставайтесь дома и смотрите спецвыпуск «Больше чем правда» на ICTV в понедельник в 20:20.

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