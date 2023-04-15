Ведущие ICTV рассказали, что обязательно должно быть в пасхальной корзине

Святить пасхальные корзины с каждым годом становится все более популярной традицией и очень часто в них можно увидеть все, что угодно. Что обязательно должно быть в пасхальной корзине, рассказали ведущие ICTV. Какие продукты звезды несут освящать в церковь, а что ни в коем случае не кладут в свою пасхальную корзину?
Юлия Зорий
Ведущая программы «Утро в Большом Городе» на канале ICTV2
Обычно у нас очень типичный набор: бабушкина пасочка, пасхальные яйца, что-то мясное, зелень, кусочек сыра и соль.
Оксана Гутцайт
Ведущая «Фактов» на канале ICTV и национального марафона «Единые новости»
Я чту традиции и складываю в корзину все, что должно быть на Пасху: душистый кулич, цветные пасхальные яйца и свеча. Больше ничего особенного не придумываю и не прилагаю. А еще в моей корзине не бывает алкоголя. Вообще мы в семье не употребляем спиртное и на такой особый праздник не несем в церковь его освящать.
Сергей Лиховида
Ведущий программы «Утро в Большом Городе» на канале ICTV2
В корзине у меня все по классике: кулич, яйца, колбаска, хрен, масло, свеча, соль, веточка зелени, ну и вышитое полотенце.
Юлия Сеник
Ведущая «Фактов» на канале ICTV и национального марафона «Единые новости»
В нашей пасхальной корзине всегда есть, конечно, пасха, свеча, пасхальные яйца, домашняя колбаса, ветчина, сыр, разное печенье и выпечка…
Александра Кучеренко
Ведущая программы «Утро в Большом Городе» на канале ICTV2
В праздничную корзину кладу вкуснейший кулич и самые красивые пасхальные яйца – главные символы Пасхи. А еще – продукты, от которых отказывалась в последние семь недель: что-то из молочных и мясных изделий. Я всегда стараюсь соблюдать пост, правда, в 2022 году он показался особенно строгим…
Вячеслав Цымбалюк
Ведущий программы «Факты. Спорт»
Кроме куличей, другой сдобной выпечки и пасхальных яиц, обязательно кладу кольцо домашней душистой колбаски или запеченное мясо. Алкоголь (вино и прочее) – не кладем. Так же как и многие другие «лишние» продукты. Украшаем красивым вышитым тематическим платком.
Юлия Мотрук
Актриса «Дизель Шоу» на ICTV2
В моей пасхальной корзине обязательно должны быть куличи, яйца, соль, могу взять и воду. Не люблю наполнять колбасами и мясом. Хотя в Закарпатье берут все — там столь богатые всеми вкусностями корзины.
Источник: Единственная