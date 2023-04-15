Ведущие ICTV рассказали, что обязательно должно быть в пасхальной корзине

Святить пасхальные корзины с каждым годом становится все более популярной традицией и очень часто в них можно увидеть все, что угодно. Что обязательно должно быть в пасхальной корзине, рассказали ведущие ICTV. Какие продукты звезды несут освящать в церковь, а что ни в коем случае не кладут в свою пасхальную корзину?

Юлия Зорий

Ведущая программы «Утро в Большом Городе» на канале ICTV2

Обычно у нас очень типичный набор: бабушкина пасочка, пасхальные яйца, что-то мясное, зелень, кусочек сыра и соль.

Оксана Гутцайт

Ведущая «Фактов» на канале ICTV и национального марафона «Единые новости»

Я чту традиции и складываю в корзину все, что должно быть на Пасху: душистый кулич, цветные пасхальные яйца и свеча. Больше ничего особенного не придумываю и не прилагаю. А еще в моей корзине не бывает алкоголя. Вообще мы в семье не употребляем спиртное и на такой особый праздник не несем в церковь его освящать.

Сергей Лиховида

Ведущий программы «Утро в Большом Городе» на канале ICTV2

В корзине у меня все по классике: кулич, яйца, колбаска, хрен, масло, свеча, соль, веточка зелени, ну и вышитое полотенце.

Юлия Сеник

Ведущая «Фактов» на канале ICTV и национального марафона «Единые новости»

В нашей пасхальной корзине всегда есть, конечно, пасха, свеча, пасхальные яйца, домашняя колбаса, ветчина, сыр, разное печенье и выпечка…

Александра Кучеренко

Ведущая программы «Утро в Большом Городе» на канале ICTV2

В праздничную корзину кладу вкуснейший кулич и самые красивые пасхальные яйца – главные символы Пасхи. А еще – продукты, от которых отказывалась в последние семь недель: что-то из молочных и мясных изделий. Я всегда стараюсь соблюдать пост, правда, в 2022 году он показался особенно строгим…

Вячеслав Цымбалюк

Ведущий программы «Факты. Спорт»

Кроме куличей, другой сдобной выпечки и пасхальных яиц, обязательно кладу кольцо домашней душистой колбаски или запеченное мясо. Алкоголь (вино и прочее) – не кладем. Так же как и многие другие «лишние» продукты. Украшаем красивым вышитым тематическим платком.

Юлия Мотрук

Актриса «Дизель Шоу» на ICTV2

В моей пасхальной корзине обязательно должны быть куличи, яйца, соль, могу взять и воду. Не люблю наполнять колбасами и мясом. Хотя в Закарпатье берут все — там столь богатые всеми вкусностями корзины.

Источник: Единственная