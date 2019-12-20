Ведуча «Зіркового спорту» Олександра Кучеренко провела День Святого Миколая з дітьми-сиротами

До Дня Святого Миколая, свята дива і доброти, Олександра Кучеренко та Альянс «Україна без сиріт» підготували зворушливе відео, у якому розповіли, чого насправді чекають діти з інтернатних установ у цей день.

Героями відеоролику стали учасники проекту «Наставництво», який допомагає дітям-сиротам та дітям з родин зі складними життєвими обставинами соціалізуватися та адаптуватися до дорослого життя. Його суть полягає в тому, що доросла людина може стати наставником, тобто, другом для дитини, змінивши її життя на краще.

Олександра Кучеренко, яка є куратором проекту «Наставництво» з 2016 року, розповіла про поширені стереотипи, пов’язані з Днем Святого Миколая та іншими зимовими святами:

«У наш час це свято, як і багато інших, пов’язане з безліччю стереотипів. За традицією, в цей день заведено робити щось соціально важливе. І добре, коли це йде від щирого серця. Але буває, що люди роблять щось виключно для самопіару та нового фото у соцмережах. Наприклад, у святковий день масово привозять в інтернати цукерки. Але треба зрозуміти: навіть торба солодощів не змінить ситуацію дітей в інтернаті. Їм бракує не шоколадок, а турботи рідних людей, любові, сім’ї, відчуття захищеності. Їм потрібен друг, підтримка та «своя» людина, яка зможе хоча б частково замінити батьків».

Наставник підтримає дитину порадою, допоможе обрати професію, поділиться знаннями, розповість про життєві цінності та, найголовніше, дасть можливість дитині відчути себе потрібною, важливою та особливою.

«Зроби хоча б одну дитину з інтернату щасливою – і повір, ти станеш щасливішим сам. Якщо таких людей буде 100 тисяч, то жодна дитина-сирота в Україні більше не буде самотньою», – звернулась Олександра Кучеренко до українців.

Як саме по-справжньому допомогти дитині-сироті, можна дізнатись на сайті: www.onehope.com.ua/mentor/

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