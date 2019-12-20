Ведущая «Звездного спорта» Александра Кучеренко провела День Святого Николая с детьми-сиротами

Ко Дню Святого Николая, празднику чуда и доброты, Александра Кучеренко и Альянс «Украина без сирот» подготовили трогательное видео, в котором рассказали, чего на самом деле ждут дети из интернатных учреждений в этот день.

Героями видеоролика стали участники проекта «Наставничество», который помогает детям-сиротам и детям из семей со сложными жизненными обстоятельствами социализироваться и адаптироваться ко взрослой жизни. Его суть заключается в том, что взрослый человек может стать наставником, то есть, другом для ребенка, изменив его жизнь к лучшему.

На видео – три истории детей и их наставников, рассказанные из первых уст. Эти истории поражают своей откровенностью, вдохновляют, заставляют пересмотреть собственные ценности и взгляды на жизнь, и, самое главное, они доказывают, что каждый из нас способен на чудо.

Александра Кучеренко, которая является куратором проекта «Наставничество» с 2016 года, рассказала о распространенных стереотипах, связанных с Днем Святого Николая и другими зимними праздниками:

«В наше время этот праздник, как и многие другие, связан с множеством стереотипов. По традиции, в этот день принято делать что-то социально важное. И хорошо, когда это идет от чистого сердца. Но бывает, что люди делают что-то исключительно для самопиара и нового фото в соц.сетях. Например, в праздничный день массово привозят в интернаты конфеты. Но надо понимать: даже гора сладостей не изменит ситуацию детей в интернате. Им не хватает не шоколадок, а заботы родных людей, любви, семьи, чувства защищенности. Им нужен друг, поддержка и «свой» человек, который сможет хотя бы частично заменить родителей».

Наставник поддержит ребенка советом, поможет выбрать профессию, поделится знаниями, расскажет о жизненных ценностях и, самое главное, даст возможность ребенку почувствовать себя нужным, важным и особенным.

«Сделай хотя бы одного ребенка из интерната счастливым – и поверь, ты станешь счастливее сам. Если таких людей будет 100 тысяч, то ни один ребенок-сирота в Украине больше не будет одиноким», – обратилась Александра Кучеренко к украинцам.

Как по-настоящему помочь ребенку-сироте, узнайте на сайте: www.onehope.com.ua/mentor/

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.