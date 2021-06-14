Ведуча ICTV Олена Фроляк протестувала спорткари Porsche

Минулого тижня ведуча та головна редакторка «Фактів» на ICTV Олена Фроляк взяла участь в ексклюзивному заході Porsche Road Tour, під час якого українські бізнес-леді та медійниці оцінювали нові та вже класичні моделі Porsche.

Випробування 12 автомобілів представники Porsche AG влаштували дорогою з Києва до Канева, щоб відчути переваги спорткарів на різних дорогах. Для тест-драйву обрали авто, які в Україні зустрічаються рідко.

Вперше брала участь у такому драйвовому заході. 12 машин – кожна просто зірка. Думала, станемо в колону, їхатимемо 80-100 км/год, але на кількох ділянках випробовували машини на повну.

Porsche – машина народжена для швидкості! Завжди сприймала це авто як машину для дуже багатих і для дуже хороших доріг…. Однак на тест-драйві подивилася зовсім іншими очима на спорткари Porsche, з повагою і захопленням.

Зрозуміла, за що люди платять великі гроші – за потужність, комфорт, дизайн, надійність та елегантність… а ще екологічність. Я – не любитель гасати дорогами, але за кермом Порше це не страшно. Отримала стільки задоволення, що сама від себе не сподівалася, – поділилася враженнями Олена Фроляк. Її найулюбленішою моделлю стала Porsche Panamera.

Ведуча «Фактів» має 16-річний досвід водіння. Після тест-драйву вона пригадала, як навчалася керувати авто.

Пам’ятаю, як вперше сама їхала з дому на роботу. Коли прибула на місце, розплакалася з радості.

Відразу подзвонила своєму інструктору з водіння і похвалилася. Під час нашого останнього уроку він зробив хитро. Подзвонив і сказав, що застряг у заторі недалеко від мого дому. Попросив під’їхати. Я спочатку боялася сама, але він наполіг. Коли до нього приїхала, розцілувала в емоціях. Це він так мене випробовував, щоб не боялася без нього їздити. Як показала практика, це було правильне психологічне рішення, – розповіла Фроляк.

Олена також зауважила, що після тестування Porsche зрозуміла, що це авто не для водіїв-новачків.

Porsche – машина для людей з досвідом. Тих, хто заробив на неї сам і має певні життєві цінності.

Молодій дівчині, яка просто не розуміє, що таке сотні кінських сил під капотом – це небезпечний подарунок. Це дуже гарна, потужна, комфортна машина, яка вимагає вмілих рук, холодного розуму і гарячого серця, це особлива машина для особливих, – підсумувала Олена Фроляк.

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