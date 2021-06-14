Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / Ведуча ICTV Олена Фроляк протестувала спорткари Porsche / 14.06.2021 18:29
14.06.2021 18:29
Поділитися

Ведуча ICTV Олена Фроляк протестувала спорткари Porsche


Минулого тижня ведуча та головна редакторка «Фактів» на ICTV Олена Фроляк взяла участь в ексклюзивному заході Porsche Road Tour, під час якого українські бізнес-леді та медійниці оцінювали нові та вже класичні моделі Porsche.

Випробування 12 автомобілів представники Porsche AG влаштували дорогою з Києва до Канева, щоб відчути переваги спорткарів на різних дорогах. Для тест-драйву обрали авто, які в Україні зустрічаються рідко.

Вперше брала участь у такому драйвовому заході. 12 машин – кожна просто зірка. Думала, станемо в колону, їхатимемо  80-100 км/год, але на кількох ділянках випробовували машини на повну.

Porsche – машина народжена для швидкості! Завжди сприймала це авто як машину для  дуже багатих і для дуже хороших доріг…. Однак на тест-драйві подивилася зовсім іншими очима на спорткари  Porsche, з повагою  і захопленням. 

Зрозуміла, за що люди платять великі гроші – за потужність, комфорт, дизайн, надійність та елегантність… а ще екологічність. Я  – не любитель гасати дорогами, але за кермом Порше це не страшно. Отримала стільки задоволення, що сама від себе не сподівалася, – поділилася враженнями Олена Фроляк. Її найулюбленішою моделлю стала Porsche Panamera.

Ведуча «Фактів» має 16-річний досвід водіння. Після тест-драйву вона пригадала, як навчалася керувати авто.

Пам’ятаю, як вперше сама їхала з дому на роботу. Коли прибула на місце, розплакалася з радості.

Відразу подзвонила своєму інструктору з водіння і похвалилася. Під час нашого останнього уроку він зробив хитро. Подзвонив і сказав, що застряг у заторі недалеко від мого дому. Попросив під’їхати. Я спочатку боялася сама, але він наполіг. Коли до нього приїхала, розцілувала в емоціях. Це він так мене випробовував, щоб не боялася без нього їздити. Як показала практика, це було правильне психологічне рішення, – розповіла Фроляк.

Олена також зауважила, що після тестування Porsche зрозуміла, що це авто не для водіїв-новачків.

Porsche – машина для людей з досвідом. Тих, хто заробив на неї сам і має певні життєві цінності.

Молодій дівчині, яка просто не розуміє, що таке сотні кінських сил під капотом – це небезпечний подарунок. Це дуже гарна, потужна, комфортна машина, яка вимагає вмілих рук, холодного розуму і гарячого серця, це особлива машина для особливих, – підсумувала Олена Фроляк.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Porsche, Олена Фроляк, факти ICTV
14.06.2021 18:29



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати