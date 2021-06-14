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Главная / Ведущая ICTV Елена Фроляк протестировала спорткары Porsche / 14.06.2021 18:29
14.06.2021 18:29
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Ведущая ICTV Елена Фроляк протестировала спорткары Porsche


На прошлой неделе ведущая и главный редактор «Фактов» на ICTV Елена Фроляк приняла участие в эксклюзивном мероприятии Porsche Road Tour, во время которого украинские бизнес-леди, ведущие и редактора оценивали новые и уже классические модели Porsche.

Испытание 12 автомобилей представители Porsche AG устроили на пути из Киева в Канев, чтобы ощутить преимущества спорткаров на разных дорогах. Для тест-драйва выбрали авто, которые в Украине встречаются редко.

Впервые участвовала в таком драйвовом мероприятии. 12 машин – каждая просто звезда. Думала, станем в колонну, будем ехать 80-100 км/ч, но на нескольких участках испытывали машины по полной.

Porsche – машина рождена для скорости! Всегда воспринимала это авто как машину для очень богатых и для очень хороших дорог…. Однако на тест-драйве посмотрела совсем другими глазами на спорткары Porsche, с уважением и восхищением.

Поняла, за что люди платят большие деньги – за мощность, комфорт, дизайн, надежность и элегантность… а еще экологичность. Я – не любитель гонять по дорогам, но за рулем Порше – это не страшно. Получила столько удовольствия, что сама от себя не ожидала, – поделилась впечатлениями Елена Фроляк. Ее любимой моделью стала Porsche Panamera.

Ведущая «Фактов» имеет 16-летний опыт вождения. После тест-драйва она вспомнила, как училась водить.

Помню, как впервые сама ехала из дома на работу. Когда прибыла на место, расплакалась от радости.

Сразу позвонила своему инструктору по вождению и похвасталась. Во время нашего последнего урока он сделал хитро. Позвонил и сказал, что застрял в пробке недалеко от моего дома. Попросил подъехать. Я сначала боялась сама, но он настоял. Когда к нему приехала, расцеловала в эмоциях. Это он меня испытывал, чтобы не боялась без него ездить. Как показала практика, это было правильное психологическое решение, – рассказала Фроляк.

Елена также отметила, что после тестирования Porsche поняла, что это авто не для водителей-новичков.

Porsche – машина для людей с опытом. Тех, кто заработал на нее сам и имеет определенные жизненные ценности.

Молодой девушке, которая просто не понимает, что такое сотни лошадиных сил под капотом – это опасный подарок. Это очень хорошая, мощная, комфортная машина, которая требует умелых рук, холодного ума и горячего сердца, это особая машина для особых, – подытожила Елена Фроляк.

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Теги: Porsche, Олена Фроляк, факти ICTV
14.06.2021 18:29



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