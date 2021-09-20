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20.09.2021 15:45
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Ведуча ICTV Оксана Соколова підняла питання жінок в політиці

Ведуча ICTV Оксана Соколова підняла питання жінок в політиці

Керівниця департаменту публіцистичних проєктів телеканалу ICTV Оксана Соколова стала модераторкою V Українського Жіночого Конгресу. 

Зокрема, авторка і ведуча аналітичного тижневика «Факти тижня” вела дискусію “Жінки у політиці: боротьба за можливість приймати рішення”. 

Тема насправді цікава і для мене доволі контраверсійна. Історія знає десятки прикладів видатних жінок-політиків: Індіра Ганді, Маргарет Тетчер, наша Княгиня Ольга, Ангела Меркель. Попри це у світі жінкам доводиться продовжувати доводити свою спроможність брати участь у політичних процесах

Відвойовувати своє право впливати на державні рішення. А в Україні особливо. У нас  54% населення — жінки, і вони мають бути пропорційно представлені там, де ухвалюються важливі для життя країни рішення. Але наскільки це право реалізоване?  У виборних органах усіх рівнів? У середині українських партій? У Верховній Раді?, — запитує Оксана Соколова. 

Учасники панелі називали багато болючих тем. Щодо нерівного доступу до керівних посад у політиці. Щодо використання жінок — як технічних кандидаток — у виборчих списках. Щодо того, що сфери, де обертається більше грошей — під контролем чоловіків. Яскрава тенденція наразі простежується і в українських селах. 

Раніше сільськими головами активно обиралися жінки. На 2015 рік їх було 55% на посадах. Але щойно пішла децентралізація і гроші перемістилися в регіони — жінки почали втрачати свої позиції . У 2020 році на посади сільських голів вже більше почали обиратись чоловіки

зазначає ведуча ICTV. 

Дискусія вийшла гарячою. Але ключовий меседж — про необхідність комунікувати: політикам між собою, зі ЗМІ, і з суспільством. Оксана Сколова наголошує, що самим лише запровадженням квот, без змін у суспільній ментальності, нічого не вирішиш. Потрібно змінювати політичноу культуру на таку, що не толерує різні прояви дискримінації під час виборчого процесу і не тільки. 

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Теги: Оксана Соколова, Український Жіночий Конгрес
20.09.2021 15:45



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