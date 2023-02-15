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Главная / Ведущая «Фактов» ICTV Анастасия Мазур поделилась подробностями об отношениях с мужем-фронтовиком / 15.02.2023 17:03
15.02.2023 17:03
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Ведущая «Фактов» ICTV Анастасия Мазур поделилась подробностями об отношениях с мужем-фронтовиком

Ведущая «Фактов» ICTV Анастасия Мазур поделилась подробностями об отношениях с мужем-фронтовиком

В канун Дня влюбленных ведущая программы «Факты» Анастасия Мазур рассказала эксклюзивно для «Обозреватель» о своих непростых отношениях на расстоянии. С началом войны ее муж отправился на фронт добровольцем. Тарас прошел путь от журналиста к штурмовику, пережив тяжелые бои на Востоке и Юге страны.

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Сама же телеведущая защищает Украину на информационном фронте. Вместе с сыном Анастасия остается в Киеве, ведет новостной эфир на телевидении, ожидая победы и возвращения папы.

Созваниваемся каждый день, если есть такая возможность.

Звонок, смс, видеозвонок. Бывало, когда без связи было два-три дня. Это тяжело. Потому что эти дни, ты ни о чем не можешь думать, только ждешь заветные слова «все ок» и вздрагиваешь от каждого смс», – рассказала Анастасия.

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Но вера в победу придает силы переживать разлуку. Как и многие украинцы, чьи семьи разлучила война, телеведущая не теряет оптимизма. А еще делится своим опытом, как не потерять близость в это сложное время.

«Важно сохранять эмоциональный контакт. Говорить, слушать, поддерживать, писать слова любви.. не терять связь. Все зависит от обстоятельств, конечно… совета или обобщения – бесполезно. Отношения во время войны это большое испытание для семьи», – добавила телеведущая.

''Ждешь заветное ''все ок'' и вздрагиваешь на каждое SMS'': ведущая ICTV умилила подробностями об отношениях с мужем-фронтовиком
Теги: Анастасія Мазур, ведучі ICTV, війна Росії проти України, День закоханих
15.02.2023 17:03

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Ведущая «Фактов» ICTV Анастасия Мазур поделилась подробностями об отношениях с мужем-фронтовиком

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