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Головна / В Україні запустилася перша TikTok-кампанія проти гендерних стереотипів / 20.04.2021 17:43
20.04.2021 17:43
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В Україні запустилася перша TikTok-кампанія проти гендерних стереотипів


TikTok запустив тематичний челендж під хештегом #НЕГРІНЖУЙ. Користувачі можуть записати відеоролик, заснований на суспільних стереотипах, в яких ми живемо. До соціальної кампанії вже приєдналося 30 тіктокеров і лідерів думок з різних сфер, серед них ведучі ICTV Оксана Гутцайт, Олександра Кучеренко та Юлія Зорій. Кожен з них обрав тему свого відео з бази більш ніж ста поширених стереотипів, подивитися які можна в TikTok, Instagram і Facebook під офіційним хештегом кампанії #GRINGE, #NOMOREGRINGE.

Оксана Гутцайт розбила розповсюджений стереотип про те, що жінка повинна народжувати дітей, а чоловік – займатися побудовою кар’єри. Олександра Кучеренко спростувала популярну у суспільстві думку: «Красивим в житті легше». А Юлія Зорій розвінчала кліше: «Для жінки головне – вдало вийти заміж».

Офіційний TikTok підтримав соціальну кампанію в Україні, вивівши в глобальні рекомендації український хештег #NOMOREGRINGE та відео як соціально важливий та впливовий контент. Хештег кампанії #GRINGE – це неологізм, утворення від сленгового слова Крінж (з англ. Cringe) – незручність й сором – та літери «G» – з англійської «gender». Грінж — це сором і ніяковість, які відчуваєш, якщо хтось діє чи озвучує поняття в рамках гендерних упереджень.  

Ідея реалізації проекту виникла після опитування 175 підлітків у віці 13-19 років з 25 міст України, яке було проведено в рамках програми “ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів та гендерно-обумовленого насильства”, за підтримки ЄС спільно зі структурою “ООН Жінки” і ЮНФПА. З опитаної молоді 66,3% відчували до себе гендерно упереджене ставлення, 47,3 стикалися з дискримінацією в різних формах, при цьому 53% українських тінейджерів хотіли б вивчати питання гендерної рівності та навчитися розпізнавати та розвінчувати гендерні стереотипи.

Внаслідок глибоко укорінених стереотипів і патріархальних норм, які все ще дуже поширені, жінки та дівчата змушені відмовлятися від повноцінної самореалізації. Для їх подолання потрібен час і цілеспрямовані дії. Зміни не настануть за один день, але крок за кроком вони відбудуться

Еріка Квапілова, Глава Представництва ООН Жінки в Україні.

Проблема стереотипів в суспільстві набагато глибше, ніж просто особисті емоції людей, які стають жертвами тиску. «Жінці не місце в бізнесі чи IT», «Не поліз в бійку – не мужик», «Кулінарне мистецтво – тільки для жінок», «Жінки мають народжувати дітей, а не будувати кар’єру». Таке штучне розподілення ролей дуже негативно впливає не лише на окрему людину, але й на суспільство та політичні й економічні процеси в цілому.

Штампи, упередження та, як наслідок – дискримінація, створюють токсичність, знижують продуктивність, креативність та інноваційний потенціал людей та систем. Перший крок на шляху подолання будь-якої проблеми – її визнання.

Саме тому ми створили проект, який голосами 30  інфлюенсерів із різних сфер та поколінь покаже наскільки рудиментарним є те, чим час від часу (але регулярно) керуються мільйони,  – коментує Ірина Рубіс, засновниця платформи Biasless та авторка кампанії NOMOREGRINGE.

Окрім ведучих ICTV, амбасадорами кампанії стали: Ектор Хіменес-Браво, суддя проєкту «МастерШеф» ; Андрій Пишний, голова правління Ощадбанку (2014 -2020), засновник ГО «Відчуй»; Монро, телеведуча, блогерка, громадський діяч; Дмитро Щебетюк, громадський діяч, засновник «Доступно.UA»; Григорій Решетнік, телеведучий («Холостяк», «Холостячка»), актор; Яна Брензей, ведуча «Вікна-Новини»; Володимир Ярославський, співвласник ресторану «Lucky», суддя проекту «МастерШеф Україна»; Сергій Костира, ведучий проєкту «Один за всіх»; Олена Вознесенська, актриса; Альбіна Перерва, актриса; Ольга Мартиновська, суддя «Мастер Шеф. Професіонали 2»; Надія Матвєєва, телеведуча.

 

 

Про кампанію:

Кампанія реалізовується командою Biasless – освітньої платформою, метою якої є боротьба з гендерними стереотипами, і проходить в рамках програми «ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів і гендерно-обумовленого насильства», яка фінансується Європейським Союзом та реалізується спільно зі структурою «ООН Жінки »і ЮНФПА. Відеоролики створені за фінансової підтримки ЄС. Їх зміст є відповідальністю автора і не обов’язково відповідає поглядам Європейського Союзу.

 

 

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Теги: ведучі ICTV, гендерні стереотипи, Оксана Гутцайт, Олександра Кучеренко, Юлія Зорій
20.04.2021 17:43



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