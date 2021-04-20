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Главная / В Украине запустилась первая TikTok-кампания против гендерных стереотипов / 20.04.2021 17:43
20.04.2021 17:43
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В Украине запустилась первая TikTok-кампания против гендерных стереотипов


TikTok запустил тематический челлендж под хештегом #НЕГРИНЖУЙ. Пользователям предлагается записать видеоролик, основанный на общественных стереотипах, в которых мы живем. К социальной кампании уже присоединилось 30 тиктокеров и лидеров мнений из различных сфер, среди которых ведущие ICTV Оксана Гутцайт, Александра Кучеренко и Юлия Зорий. Каждый из них выбрал тему своего видео из базы более чем ста распространенных стереотипов, посмотреть которые можно в TikTok, Instagram и Facebook под официальным хэштегом кампании #GRINGE, #NOMOREGRINGE.

Оксана Гутцайт разбила распространенный стереотип о том, что женщина должна рожать детей, а мужчина – заниматься построением карьеры. Александра Кучеренко опровергла популярное в обществе мнение: «Красивым в жизни легче». А Юлия Зорий развенчала клише: «Для женщины главное – удачно выйти замуж».

Официальный TikTok впервые поддержал социальную кампанию в Украине, выведя в глобальные рекомендации хэштег #NOMOREGRINGE и видео, как социально важный и влиятельный контент. Хэштег кампании #GRINGE – это неологизм, от сленгового слова Кринж (от англ. Cringe), что объединяет чувство неловкости и стыда и буквы «G» – от английского «gender». Гринж – это стыд и неловкость, которые испытываешь, если кто-то действует или озвучивает понятия в рамках гендерных стереотипов.

Идея реализации проекта возникла после опроса 175 подростков в возрасте 13-19 лет из 25 городов Украины, который был проведен в рамках программы “ЕС за гендерное равенство: вместе против гендерных стереотипов и гендерно-обусловленного насилия”, при поддержке ЕС совместно со структурой “ООН Женщины” и ЮНФПА. Из опрошенной молодежи 66,3% испытывали к себе гендерно предвзятое отношение, 47,3 сталкивались с дискриминацией в различных формах, при этом 53% украинских тинейджеров хотели бы изучать вопросы гендерного равенства и научиться распознавать и развенчивать гендерные стереотипы.

Вследствие глубоко укоренившихся стереотипов и патриархальных норм, которые все еще очень распространены, женщины и девушки вынуждены отказываться от полноценной самореализации. Для их преодоления требуется время и целенаправленные действия. Изменения не настанут за один день, но шаг за шагом они произойдут

Эрика Квапилова, Глава Представительства ООН Женщины в Украине.

Проблема стереотипов в обществе гораздо глубже, чем просто личные эмоции людей, которые становятся жертвами давления. «Женщине не место в бизнесе или IT», «Не полез в драку – не мужик», «Кулинарное искусство – только для женщин», «Женщины должны рожать детей, а не строить карьеру». Такое искусственное распределение ролей очень негативно влияет не только на отдельного человека, но и на общество, политические и экономические процессы в целом.  

Штампы, предубеждения и, как следствие – дискриминация, создают токсичность, снижают производительность, креативность, потенциал людей и систем. Первый шаг на пути преодоления любой проблемы – ее признание.

Именно поэтому мы задумали проект, который голосами 30 инфлюенсеров из разных сфер и поколений покажет насколько рудиментарно то, чем время от времени (а чаще постоянно) руководствуются миллионы, – комментирует Ирина Рубис, основательница платформы Biasless и авторка кампании #NOMOREGRINGE.

Кроме ведущих ICTV, амбассадорами кампании стали: Эктор Хименес-Браво, судья проекта «МастерШеф»; Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка (2014 -2020), основатель ОО «Відчуй»; Монро, телеведущая,  блогерка, общественный деятель; Дмитрий Щебетюк, общественный деятель, основатель «Доступно.UA»; Григорий Решетник, телеведущий («Холостяк», «Холостячка»), актер; Яна Брензей, ведущая «Вікна-Новини»; Владимир Ярославский, совладелец ресторана «Lucky», судья проекта «МастерШеф Украина»; Сергей Костыра, ведущий проекта «Один за всех»; Елена Вознесенская, актриса; Альбина Перерыв, актриса; Ольга Мартыновская, судья «Мастер Шеф. Профессионалы 2»; Надежда Матвеева, телеведущая.

 

 

О кампании:

Кампания реализовывается командой Biasless – образовательной платформой, целью которой является борьба с гендерными стереотипами, и проходит в рамках программы «ЕС за гендерное равенство: вместе против гендерных стереотипов и гендерно-обусловленного насилия», которая финансируется Европейским Союзом и реализовывается совместно со структурой «ООН Женщины» и ЮНФПА. Видеоролики созданы при финансовой поддержке ЕС. Их содержание является ответственностью автора и не обязательно соответствует взглядам Европейского Союза.

 

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Теги: ведучі ICTV, гендерні стереотипи, Оксана Гутцайт, Александра Кучеренко, Юлія Зорій
20.04.2021 17:43



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