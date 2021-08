Ukrainian Fashion Week відбудеться з 2 по 5 вересня.

Заснований у 1997 році, Ukrainian Fashion Week став першим Тижнем моди у Центральній Європі. З того часу, незважаючи на будь-які політичні чи економічні ситуації у світі або країні, ми не пропускали жоден сезон.

Цього вересня відбудеться 49-й Ukrainian Fashion Week.

Аналізуючи зміни у світовій fashion-індустрії, каталізатором яких виступила пандемія COVID-19, бачимо, що 2020 та 2021 роки стали роками випробування та експериментів і для всієї fashion-індустрії України.

Кілька сезонів тому Ukrainian Fashion Week, усвідомлюючи виклики, що постають перед будь-яким Тижнем моди і демонструючи готовність відповідати на них, на знак підтримки українських дизайнерів, оголосив концепцію позасезонності – NO SEASON Season та започаткував phygital-формат проведення. Гібридний формат UFW передбачає інклюзивність для всіх, хто цікавиться українською модною індустрією, завдяки відкритому online-доступу до показів. Професійна спільнота – представники медіа, баєри, інфлюенсери – запрошені відвідати Тиждень моди та ознайомитись із колекціями дизайнерів offline, дотримуючись карантинних обмежень.

Пріоритетними напрямками Ukrainian Fashion Week залишаються: підтримка молодих дизайнерів, сталий розвиток моди та кроссекторальність.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit

4 вересня 2021 року, під час Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021, в online- та offline-форматі відбудеться саміт, присвячений розвитку сталої моди в Україні – 4-й BE SUSTAINABLE! Fashion Summit. Тема четвертого BE SUSTAINABLE! Fashion Summit – Циркулярна мода.

Спікери розкажуть про актуальні проблеми циркулярної моди та особливості її розвитку на локальних ринках.

Серед запрошених спікерів – Марта Маркез (Marta Marques), засновниця бренду Marques Almeida, Орсола де Кастро (Orsola de Castro), засновниця та креативна директорка глобального розвитку Fashion Revolution, Керрі Мерфі (Kerry Murphy), засновник The Fabricant, Олена Фроляк, (головна редакторка інформаційної служби ICTV.

За кілька днів на fashionweek.ua буде відкрито реєстрацію для online- та offline-участі у саміті.

Партнером BE SUSTAINABLE! Fashion Summit виступає компанія Biosphere Corporation, демонструючи своєю підтримкою тезу, що мода і промислове виробництво можуть бути однаково sustainable.

NEW GENERATION OF FASHION

У межах нового сезону UFW Українська Рада Моди ‒ Ukrainian Fashion Council ‒ представляє унікальний проєкт для молодих дизайнерів: New Generation of Fashion.

Це перша комплексна програма, що є актуальною для декількох категорій молодих дизайнерів України, які мають різний професійний досвід та прагнуть до успіху у сфері моди. Важливим аспектом проєкту є те, що він дає можливість молодим дизайнерам отримати унікальний досвід та знання від авторитетних українських дизайнерів. Менторами New Generation of Fashion стали члени Ukrainian Fashion Council.

Програма включає у себе серію лекцій, індивідуальні консультації, програму менторства та створення колекцій молодими дизайнерами-учасниками проєкту. Презентація колекцій New Generation of Fashion відбудеться 5 вересня у межах Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Ukrainian Fashion Week протягом своєї 24-річної роботи відкриває нові імена у моді України, підтримує молодих дизайнерів та сприяє їхньому професійному розвитку. Пріоритетність цього напрямку і досягнуті результати може проілюструвати включення 16 показів молодих дизайнерів до офіційної програми Ukrainian Fashion Week.

NFT Art Exhibition

Майданчик Ukrainian Fashion Week завжди є відкритим для колаборацій з креативними індустріями.

У межах Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 вперше відбудеться виставка сучасного криптоарту. Для участі у виставці буде відібрано 30 робіт, які будуть представлені медіа та гостям 49-го сезону Ukrainian Fashion Week. Перевагу буде надано роботам, що мають певний зв’язок із ідеями та образами сучасної моди, відображають її стилі, філософію та вплив на сучасну людську свідомість.

По закінченні осінньої сесії Ukrainian Fashion Week буде сформовано шортлист із 7 художників, яким запропонують створити колекційні NFT у колаборації з відомими українськими дизайнерами. Ця співпраця стане частиною окремого арт-проєкту, який матиме своє продовження у лютому. Організатори виставки – Ukrainian Fashion Week та Mint a Star. Кураторка проєкту – Таїсія Пода.

Партнером NFT art exhibition виступає Absolute Yachts in Ukraine.

Спеціальні події Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021:

– презентація чайних суконь POUSTOVIT. Презентація відбудеться за підтримки бренду LOVARE;

– Церемонія нагородження переможців Fashion Film Festival Kyiv 2021 за підтримки Державного агентства України з питань кіно;

– фінал конкурсу молодих дизайнерів одягу «ПОГЛЯД у майбутнє» за підтримки Української Ради Моди та Українського культурного фонду;

– презентація фотосесії «Дрес-код казино», стилістом якої виступив дизайнер Кирило Харитонцев, фотографом – Валерій Ведута. Фотороботи будуть представлені у просторі Billionaire.

Phygital-формат Ukrainian Fashion Week передбачає трансляції усіх показів та подій на міжнародному медіасервісі MEGOGO. Перегляд на MEGOGO буде безкоштовним навіть для незареєстрованих користувачів. Доступ до трансляції можливий із будь-якого куточка світу. Трансляція буде доступна у розділі «Шоу». Усі охочі зможуть переглядати подію з будь-якого пристрою, який підтримує медіасервіс: Smart TV, комп’ютери, смартфони та інше.

Завдяки партнерству Ukrainian Fashion Week та SYNEVO оргкомітет UFW, волонтери і технічна команда Тижня пройдуть експрес-тест на антиген COVID-19. Усі присутні на майданчику UFW пройдуть температурний скринінг та будуть дотримуватися маскового режиму.

#Медіапартнери Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021:

VOGUE Україна – professional partner

JetSetter.ua – світський партнер

НВ – інформаційний партнер

Тochka.net – інтернет-партнер

#Партнери Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021:

IQOS – офіційний партнер

LOVARE – офіційний партнер

BIOSPHERE – офіційний партнер

SAMSUNG – офіційний смартфон

ABSOLUT yachts in Ukraine – офіційний партнер

BMW Україна – партнер

GILDEHAUS – партнер

BILLIONAIRE – партнер

MEGOGO – офіційний партнер

RIVIERA HOUSE – офіційний готель

BRAUN – партнер

Johnnie Walker – партнер

LoraShen – партнер

Latinium – партнер

Kronenbourg 1664 – партнер

Millennium – партнер трансляції Ukrainian Fashion Week на медіасервісі MEGOGO

Сито-П’яно – партнер

Zinteco – технічний партнер

«В Україні створена сильна та авторитетна fashion-спільнота. Успіхи кожного і консолідована робота всіх її представників не лише надихають, а й надають впевненість у перспективах української fashion-індустрії у світі» − Ірина Данилевська, співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week.

Тизер Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021: https://www.youtube.com/watch?v=KrzpqAS56aU

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.