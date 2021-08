Ukrainian Fashion Week пройдет с 2 по 5 сентября.

Основанный в 1997 году, Ukrainian Fashion Week стал первой Неделей моды в Центральной Европе. С тех пор, несмотря на любые политические либо экономические ситуации в мире или стране, мы не пропускали ни один сезон.

В сентябре состоится 49-й Ukrainian Fashion Week.

Анализируя изменения в мировой fashion-индустрии, катализатором которых послужила пандемия COVID-19, видим, что 2020 и 2021 стали годами испытания и экспериментов и для всей fashion-индустрии Украины.

Несколько сезонов тому назад Ukrainian Fashion Week, осознавая вызовы, стоящие перед любой Неделей моды и демонстрируя готовность отвечать на них, с целью поддержки украинских дизайнеров, объявил концепцию внесезонности ‒ NO SEASON Season и предложил phygital-формат проведения. Гибридный формат UFW предусматривает инклюзивность для всех, кто интересуется украинской модной индустрией, благодаря открытому online-доступу к показам. Профессиональное сообщество ‒ представители медиа, байеры, инфлюенсеры ‒ приглашены посетить Неделю моды и ознакомиться с коллекциями дизайнеров offline, соблюдая карантинные ограничения.

Приоритетными направлениями Ukrainian Fashion Week остаются: поддержка молодых дизайнеров, устойчивое развитие моды и кроссекторальность.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit

4 сентября 2021, во время Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021, в online- и offline-формате состоится саммит, посвященный развитию устойчивой моды в Украине ‒ 4-й BE SUSTAINABLE! Fashion Summit. Тема четвертого BE SUSTAINABLE! Fashion Summit ‒ Циркулярная мода.

Спикеры расскажут об актуальных проблемах циркулярной моды и особенностях ее развития на локальных рынках.

Среди приглашенных спикеров ‒ Марта Маркез (Marta Marques), основательница бренда Marques Almeida, Орсола де Кастро (Orsola de Castro), основательница и креативный директор глобального развития Fashion Revolution, Керри Мерфи (Kerry Murphy), основатель The Fabricant, Елена Фроляк, главный редактор информационной службы ICTV.

Через несколько дней на fashionweek.ua будет открыта регистрация для online- и offline-участия в саммите.

Партнером BE SUSTAINABLE! Fashion Summit выступает компания Biosphere Corporation, демонстрируя своей поддержкой тезис, что мода и промышленное производство могут быть одинаково sustainable.

NEW GENERATION OF FASHION

В рамках нового сезона UFW Ukrainian Fashion Council представляет уникальный проект для молодых дизайнеров ‒ New Generation of Fashion.

Это первая комплексная программа, актуальная для нескольких категорий молодых дизайнеров Украины, которые имеют различный профессиональный опыт и стремятся к успеху в сфере моды. Важным аспектом проекта является то, что он позволяет молодым дизайнерам получить уникальный опыт и знания от авторитетных украинских дизайнеров. Менторами New Generation of Fashion стали члены Ukrainian Fashion Council.

Программа включает в себя серию лекций, индивидуальные консультации, программу менторства и создание коллекций молодыми дизайнерами-участниками проекта. Презентация коллекций New Generation of Fashion состоится 5 сентября в рамках Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Ukrainian Fashion Week в течение своей 24-летней работы открывает новые имена в моде Украины, поддерживает молодых дизайнеров и способствует их профессиональному развитию. Приоритетность этого направления и полученные результаты может проиллюстрировать включение 16 показов молодых дизайнеров в официальную программу Ukrainian Fashion Week.

NFT Art Exhibition

Площадка Ukrainian Fashion Week всегда открыта для коллабораций с креативными индустриями.

В рамках Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 впервые пройдет выставка современного криптоарта. Для участия в выставке будут отобраны 30 работ, которые затем представят медиа и гостям 49-го сезона Ukrainian Fashion Week. Предпочтение отдадут работам, имеющим определенную связь с идеями и образами современной моды, отражающим ее стили, философию и влияние на современное человеческое сознание.

По окончании осенней сессии Ukrainian Fashion Week будет сформирован шортлист из 7 художников, которым предложат создать коллекционные NFT в коллаборации с известными украинскими дизайнерами. Это сотрудничество станет частью отдельного арт-проекта, который получит свое продолжение в феврале. Организаторы выставки ‒ Ukrainian Fashion Week и Mint a Star. Куратор проекта ‒ Таисия Пода.

Партнером NFT art exhibition выступает Absolute Yachts in Ukraine.

Специальные события Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021:

— презентация чайных платьев POUSTOVIT. Презентация пройдет при поддержке бренда LOVARE;

— Церемония награждения победителей Fashion Film Festival Kyiv 2021 при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино;

— финал конкурса молодых дизайнеров одежды «ПОГЛЯД у майбутнє» при поддержке Ukrainian Fashion Council и Украинского культурного фонда;

— презентация фотосессии «Дресс-код казино», стилистом которой выступил дизайнер Кирилл Харитонцев, фотографом ‒ Валерий Ведута. Фотоработы будут представлены в пространстве Billionaire.

Phygital-формат Ukrainian Fashion Week предусматривает трансляции всех показов и событий на международном медиасервисе MEGOGO. Просмотр на MEGOGO будет бесплатным даже для незарегистрированных пользователей. Доступ к трансляции возможен из любого уголка мира. Трансляция будет доступна в разделе «Шоу». Все желающие смогут просматривать события на любом устройстве, поддерживающем медиасервис: Smart TV, компьютеры, смартфоны и прочее.

Благодаря партнерству Ukrainian Fashion Week и SYNEVO оргкомитет UFW, волонтеры и техническая команда Недели пройдут экспресс-тест на антиген COVID-19. Все присутствующие на площадке UFW пройдут температурный скрининг и будут соблюдать масочный режим.

«В Украине создано сильное и авторитетное fashion-сообщество. Успехи каждого и консолидированная работа всех его представителей не только вдохновляют, но и дают уверенность в перспективах украинской fashion-индустрии в мире» ‒ Ирина Данилевская, соучредитель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week.

Тизер Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021: https://www.youtube.com/watch?v=KrzpqAS56aU

