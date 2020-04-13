Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / ТОП-5 фільмів від Олени Фроляк, які варто переглянути на карантині / 13.04.2020 13:05
13.04.2020 13:05
Поділитися

ТОП-5 фільмів від Олени Фроляк, які варто переглянути на карантині


Довгими карантинними вечорами головним дозвіллям для кожного з нас залишається перегляд цікавих фільмів. Проте часто нам буває складно визначитись з фільмом, адже хочеться не просто «вбити час», а ще й залишитись під враженнями після перегляду, відчути той самий хвилюючий післясмак від якісного кіно.

Ведуча «Фактів» Олена Фроляк – справжній кіноман, тому з радістю ділиться підбіркою найкращих фільмів за участі її улюбленої акторки – Кейт Бланшетт.

«Жасмін»

Драматичний фільм «Жасмін»  – один із шедеврів відомого режисера Вуді Аллена. Критики особливо відзначили акторську майстерність Кейт Бланшетт, а також те, що саме в тандемі з Алленом – їй вдалося створити один із найсильніших образів в кар’єрі! У фільмі акторка зіграла роль жінки, яка втратила все – гроші, будинок, заможного чоловіка і вимушена зіштовхнутись з реаліями зовсім іншого життя.

«Керол»

«Керол» – це екранізація чудового роману «Ціна солі» Патріції Хайсміт, претендент на «Оскар» відразу в 6-ти номінаціях та просто зворушлива історія про незвичайне кохання юної сором’язливої дівчини Терези та владної жінки Керол. Крім цього, глядачів обов’язково потішить атмосферна картинка фільму: різдвяний Нью-Йорк 50-х років, а також надзвичайно красиві костюми акторів.

«Скандальний щоденник»

Це британський драматичний трилер режисера Річарда Ейра, знятий в 2006 році. У головних ролях Джуді Денч і Кейт Бланшетт. Тут у Кейт знову роль скандальної героїні, поведінка якої викликає суперечливі емоції. За сюжетом, молода вчителька Шеба Харт влаштовується на роботу в просту лондонську школу і відразу знаходить спільну мову з Барбарою – єдиним другом якої, до цієї зустрічі, був лише щоденник. Але цій дружбі швидко приходить кінець, коли Барбара дізнається про стосунки Шеби з її учнем..

«Загадкова історія Бенджаміна Баттона»

Фільм режисера Девіда Фінчера, знятий за однойменною повістю Френсіса Скотта Фітцджеральда та розповідає неймовірну історію про чоловіка, який народився у віці 80-ти років і почав молодіти!  Бенджаміна Баттона зіграв Бред Пітт, а його кохану Дейзі – Кейт Бланшетт. Глядач неодмінно залишиться в захваті від роботи гримерів та голлівудських технологій, адже впізнати Бреда Пітта в образі 80-річного дідуся практично нереально.

«Вавилон»

В драматичній кінокартині Алехандро Гонсалеса Іньярріту – Кейт Бланшетт знову грає з Бредом Піттом. «Вавилон» – це поєднання 4-х історій, тісно переплетених між собою, і розповідає про те, що одна не найвизначніша подія в світі може змінювати долі людей відразу на декількох континентах. У фільмі наш світ показаний, як гігантський Вавилон, де людям доводиться домагатися свого, домовлятися, вчитися слухати і розуміти інших.

Крім того, ця драматична історія із заплутаним сюжетом отримала безліч номінацій та нагород, в тому числі премію «Оскар» та «Золотий глобус».

 

Джерело: Теленеделя

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: книги від ведучих ICTV, Олена Фроляк, факти ICTV
13.04.2020 13:05



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати