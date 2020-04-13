ТОП-5 фільмів від Олени Фроляк, які варто переглянути на карантині

Довгими карантинними вечорами головним дозвіллям для кожного з нас залишається перегляд цікавих фільмів. Проте часто нам буває складно визначитись з фільмом, адже хочеться не просто «вбити час», а ще й залишитись під враженнями після перегляду, відчути той самий хвилюючий післясмак від якісного кіно.

Ведуча «Фактів» Олена Фроляк – справжній кіноман, тому з радістю ділиться підбіркою найкращих фільмів за участі її улюбленої акторки – Кейт Бланшетт.

«Жасмін»

Драматичний фільм «Жасмін» – один із шедеврів відомого режисера Вуді Аллена. Критики особливо відзначили акторську майстерність Кейт Бланшетт, а також те, що саме в тандемі з Алленом – їй вдалося створити один із найсильніших образів в кар’єрі! У фільмі акторка зіграла роль жінки, яка втратила все – гроші, будинок, заможного чоловіка і вимушена зіштовхнутись з реаліями зовсім іншого життя.

«Керол»

«Керол» – це екранізація чудового роману «Ціна солі» Патріції Хайсміт, претендент на «Оскар» відразу в 6-ти номінаціях та просто зворушлива історія про незвичайне кохання юної сором’язливої дівчини Терези та владної жінки Керол. Крім цього, глядачів обов’язково потішить атмосферна картинка фільму: різдвяний Нью-Йорк 50-х років, а також надзвичайно красиві костюми акторів.

«Скандальний щоденник»

Це британський драматичний трилер режисера Річарда Ейра, знятий в 2006 році. У головних ролях Джуді Денч і Кейт Бланшетт. Тут у Кейт знову роль скандальної героїні, поведінка якої викликає суперечливі емоції. За сюжетом, молода вчителька Шеба Харт влаштовується на роботу в просту лондонську школу і відразу знаходить спільну мову з Барбарою – єдиним другом якої, до цієї зустрічі, був лише щоденник. Але цій дружбі швидко приходить кінець, коли Барбара дізнається про стосунки Шеби з її учнем..

«Загадкова історія Бенджаміна Баттона»

Фільм режисера Девіда Фінчера, знятий за однойменною повістю Френсіса Скотта Фітцджеральда та розповідає неймовірну історію про чоловіка, який народився у віці 80-ти років і почав молодіти! Бенджаміна Баттона зіграв Бред Пітт, а його кохану Дейзі – Кейт Бланшетт. Глядач неодмінно залишиться в захваті від роботи гримерів та голлівудських технологій, адже впізнати Бреда Пітта в образі 80-річного дідуся практично нереально.

«Вавилон»

В драматичній кінокартині Алехандро Гонсалеса Іньярріту – Кейт Бланшетт знову грає з Бредом Піттом. «Вавилон» – це поєднання 4-х історій, тісно переплетених між собою, і розповідає про те, що одна не найвизначніша подія в світі може змінювати долі людей відразу на декількох континентах. У фільмі наш світ показаний, як гігантський Вавилон, де людям доводиться домагатися свого, домовлятися, вчитися слухати і розуміти інших.

Крім того, ця драматична історія із заплутаним сюжетом отримала безліч номінацій та нагород, в тому числі премію «Оскар» та «Золотий глобус».

Джерело: Теленеделя

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