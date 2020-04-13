ТОП-5 фильмов от Елены Фроляк, которые стоит посмотреть на карантине

Длинными карантинными вечерами главным досугом для каждого из нас остается просмотр интересных фильмов. Однако часто нам бывает сложно определиться с фильмом, ведь хочется не просто «убить время», но и остаться под впечатлением после просмотра, почувствовать то самое волнующее послевкусие от качественного кино.

Ведущая «Фактов» Елена Фроляк – настоящий киноман, поэтому с радостью делится подборкой лучших фильмов с участием ее любимой актрисы – Кейт Бланшетт.

«Жасмин»

Драматический фильм «Жасмин» – один из шедевров известного режиссера Вуди Аллена. Критики особенно отметили актерское мастерство Кейт Бланшетт, а также то, что именно в тандеме с Алленом – ей удалось создать один из самых сильных образов в карьере! В фильме актриса сыграла роль женщины, которая потеряла все – деньги, дом, состоятельного мужчину и вынуждена столкнуться с реалиями совсем другой жизни.

«Кэрол»

«Кэрол» – это экранизация замечательного романа «Цена соли» Патриции Хайсмит, претендент на «Оскар» сразу в 6-ти номинациях и просто трогательная история о необычной любви юной застенчивой девушки Терезы и властной женщины Кэрол. Кроме этого, зрителей обязательно порадует атмосферная картинка фильма: рождественский Нью-Йорк 50-х годов, а также чрезвычайно красивые костюмы актеров.

«Скандальный дневник»

Это британский драматический триллер режиссера Ричарда Эйра, снятый в 2006 году. В главных ролях Джуди Денч и Кейт Бланшетт. Здесь у Кейт снова роль скандальной героини, поведение которой вызывает противоречивые эмоции. По сюжету, молодая учительница Шеба Харт устраивается на работу в простую лондонскую школу и сразу находит общий язык с Барбарой – единственным другом которой, до этой встречи, был только дневник. Но этой дружбе быстро приходит конец, когда Барбара узнает об отношениях Шебы с ее учеником ..

«Загадочная история Бенджамина Баттона»

Фильм режиссера Дэвида Финчера, снятый по одноименной повести Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда и рассказывает невероятную историю о мужчине, который родился в возрасте 80-ти лет и начал молодеть! Бенджамина Баттона сыграл Брэд Питт, а его возлюбленную Дейзи – Кейт Бланшетт. Зритель непременно останется в восторге от работы гримеров и голливудских технологий, ведь узнать Брэда Питта в образе 80-летнего дедушки практически нереально.

«Вавилон»

В драматической кинокартине Алехандро Гонсалеса Иньярриту – Кейт Бланшетт снова играет с Брэдом Питтом. «Вавилон» – это сочетание 4-х историй, тесно переплетенных между собой, и рассказывает о том, что одно не самое значительное событие в мире может менять судьбы людей сразу на нескольких континентах. В фильме наш мир показан, как гигантский Вавилон, где людям приходится добиваться своего, договариваться, учиться слушать и понимать других.

Кроме того, эта драматическая история с запутанным сюжетом получила множество номинаций и наград, в том числе премию «Оскар» и «Золотой глобус».

Источник: Теленеделя

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