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Головна / Телеканал ICTV приносить вибачення за технічну помилку / 18.03.2020 12:01
18.03.2020 12:01
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Телеканал ICTV приносить вибачення за технічну помилку


Телеканал ICTV приносить вибачення за технічну помилку, яка трапилась вчора під час трансляції звернення Президента України Володимира Зеленського о 22:30.

Враховуючи важливість звернення, ми прийняли рішення перервати один з найпопулярніших телевізійних серіалів, щоб якомога більше людей, зокрема тих, хто не дивляться новини, все одно отримали цю суспільно важливу інформацію.

Перепрошуючи, ми просимо усіх глядачів та журналістів звернути увагу не на цю прикру помилку, а на зміст звернення. У ньому Володимир Зеленський пояснював, як громадянам України, що зараз перебувають за кордоном, повернутися додому, та закликав реєструватися у системі МЗС «Друг» або звертатися до посольства України у різних країнах.

Телеканал ICTV звертається до усіх громадян України та просить бути пильними щодо ситуації, дотримуватись усіх важливих порад, зберігати карантин.

Крім того, ми закликаємо усіх, хто поширював скріншот цієї прикрої помилки, розповсюдити ролики про способи упередження коронавірусу. Ролики за участі наших зірок ми транслюємо щогодини на телеканалі ICTV та усіх каналах групи StarLightMedia.

Відзначимо, що ці відео доступні для ретрансляції усіма медіа та усіма небайдужими:

Олена Фроляк:

Надія Матвєєва:

Сергій Притула:

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: ICTV
18.03.2020 12:01



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