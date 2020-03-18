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Главная / Телеканал ICTV приносит извинения за техническую ошибку / 18.03.2020 12:01
18.03.2020 12:01
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Телеканал ICTV приносит извинения за техническую ошибку


Телеканал ICTV приносит извинения за техническую ошибку, которая произошла вчера во время трансляции обращения Президента Украины Владимира Зеленского в 22.30.

Учитывая важность обращения Президента, мы приняли решение прервать один из самых популярных телевизионных сериалов для того, чтобы как можно больше людей, в частности тех, кто не смотрят новости, все равно получили бы эту общественно важную информацию.

Принося извинения, мы просим всех зрителей и журналистов обращать внимание не на эту досадную ошибку, а на содержание обращения. В нем Владимир Зеленский объяснял, как гражданам Украины, которые сейчас находятся за рубежом, вернуться домой, и призывал регистрироваться в системе МИД «Друг» или обращаться в посольства Украины в разных странах.

Телеканал ICTV обращается ко всем гражданам Украины и просит быть внимательными к ситуации, соблюдать все важные советы, сохранять карантин.

Кроме того, мы призываем всех, кто распространял скриншот этой досадной оплошности, распространить ролики о способах предупреждения коронавируса. Ролики с участием наших звезд мы транслируем каждый час на телеканале ICTV и всех каналах группы StarLightMedia.

Отметим, что эти видео доступны для ретрансляции всеми медиа и всеми неравнодушными:

Елена Фроляк:

Надежда Матвеева:

Сергей Притула:

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Теги: ICTV
18.03.2020 12:01



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