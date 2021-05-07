Що подивитися в ефірі каналу ICTV 8 і 9 травня

8 травня увесь світ відзначає День пам’яті та примирення, а день по тому – 76-ту річницю з дня перемоги над нацизмом. Телеканал ICTV завше готується до цих пам’ятних дат, тому 8 та 9 травня покаже добірку найкращих прем’єр та фільмів про подвиги та перемоги героїв, які подарували нам мир.

Цієї суботи ICTV покаже одразу 2 кінопрем’єри – документальний спецпроєкт «1945» та 8-серійну драму «Бомба», а також воєнну стрічку режисера Крістофера Нолана «Дюнкерк».

У суботу в ранковому ефірі покажуть прем’єрний спецпроєкт «1945». Це 4-серійний документальний фільм про війну без прикрас. Побудований на кадрах кінохроніки, серіал розкаже архівні відомості, про які не пишуть у підручниках з історії. Розкриються десятки раніше невідомих свідчень очевидців, а також і засекречені факти про одну з найзагадковіших воєн в історії.

Прем’єра українського воєного екшену «Бомба» розпочнеться о 14:10. Стрічка кінокомпанії «Star Media» покаже історію про те, як у роки війни простий студент індустріального інституту став розвідником. Неймовірний шпіонський трилер, і воєнна драма про кохання водночас. Йде 1941 рік, Івана Гучкова радянська розвідка вербує в США на завод, де розробляється атомна бомба. Щоб кандидатура Гучкова не викликала підозр, йому змінюють не тільки ім’я і зовнішність, але і біографію. Так Ваня стає колись зниклим без вісти піхотинцем Стенлі Лібером, який нібито вижив завдяки щасливому випадку і повернувся додому, де його увесь цей час чекала наречена Шейла. За новими документами Іван дійсно одружується на Шейлі, попри те що в СРСР у нього є кохана дівчина Ліка… Як складеться доля Вані в Штатах – у гостросюжетних 8 серіях на ICTV.

О 21:00 до кіновсесвіту героїв ICTV приєднаються відважні воїни оскароносної стрічки «Дюнкерк». Цей фільм називають чи не найкращим творінням режисера Нолана за всю кар’єру. Воєнна драма заснована на реальних подіях і розповідає про хід Дюнкеркскої операції на початку Другої світової війни. Неймовірні за масштабом зйомки і спецефекти під музику головного кінокомпозитора світу Ханса Циммера, за участі топових голлівудських акторів – Том Гарді, Кілліан Мерфі і навіть співак Гаррі Стайлс ­– стрічка однозначно варта перегляду.

У перервах між кінопоказами 8 і 9 травня канал показуватиме ролик, який торік зняв спеціально до пам’ятних дат разом з всесвітньо відомим театром тіней «Теуліс». Історія буремних фронтових років, відтворена тілами акторів, цього року потрапила до шорт-листа міжнародної премії PromaxBDA Awards.

9 травня в ефірі ICTV вийдуть воєнні драми «Конвой» (7:40) та «Один у полі воїн» (11:15) про відвагу героїв, що навіть у нерівних боях з ворогом наближали день перемоги.

О 16:05 канал покаже 4-серійний фільм «Танк» власного виробництва, що побив рекорди з популярності на українському телебаченні. Воєнна видовищна драма розказує про бій першого експерементального екземпляру легендарного танку Т-34 влітку 1941 року.

Вечір телеканал пропонує провести за переглядом голлівудської драми «Безславні виродки». Стрічка від Квентіна Тарантіно з Бредом Піттом у головній ролі показує альтернативний варіант історії війни з доброю часткою іронії. Це історія про секретний американський загін, що прославився, як безславні виродки. Герої ­– справжні вбивці і професіонали своєї справи, з жорстокістю яких не можуть зрівнятися навіть самі фашисти. Чому увесь світ задивляється цією стрічкою, попри усю її неоднозначність, – на розсуд глядачів о 21:05 на телеканалі ICTV.

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