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Главная / Что посмотреть в эфире канала ICTV 8 и 9 мая / 07.05.2021 15:40
07.05.2021 15:40
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Что посмотреть в эфире канала ICTV 8 и 9 мая


8 мая весь мир отмечает День памяти и примирения, а день спустя – 76-ю годовщину со дня победы над нацизмом. Телеканал ICTV всегда готовится к этим памятным датам, поэтому 8 и 9 мая покажет подборку лучших премьер и фильмов о подвигах и победах героев, которые подарили нам мир.

В субботу ICTV покажет сразу 2 кинопремьеры – документальный спецпроект «1945» и 8-серийную драму «Бомба», а также военную ленту режиссера Кристофера Нолана «Дюнкерк».

В субботу в утреннем эфире покажут премьерный спецпроект «1945». Это 4-серийный документальный фильм о войне без прикрас. Построенный на кадрах кинохроники, сериал расскажет архивные сведения, о которых не пишут в учебниках по истории. Раскроются десятки ранее неизвестных свидетельств очевидцев, а также и засекреченные факты об одной из самых загадочных войн в истории.

Премьера украинского военного экшена «Бомба» начнется в 14:10. Лента кинокомпании «Star Media» покажет историю о том, как в годы войны простой студент индустриального института стал разведчиком. Невероятный шпионский триллер, и военная драма о любви одновременно. Идет 1941 год, Ивана Гучкова советская разведка вербует в США на завод, где разрабатывается атомная бомба. Чтобы кандидатура Гучкова не вызывала подозрений, ему меняют не только имя и внешность, но и биографию. Так Ваня становится когда-то пропавшим без вести пехотинцем Стэнли Либером, который якобы выжил благодаря счастливой случайности и вернулся домой, где его все это время ждала невеста Шейла. По новым документам Иван действительно женится на Шейле, несмотря на то что в СССР у него есть любимая девушка Лика… Как сложится судьба Вани в Штатах – в остросюжетных 8 сериях на ICTV.

В 21:00 к киновселенной героев ICTV присоединятся отважные воины оскароносной ленты «Дюнкерк». Этот фильм называют едва ли не лучшим творением режиссера Нолана за всю карьеру. Военная драма основана на реальных событиях и рассказывает о ходе Дюнкеркской операции в начале Второй мировой войны. Невероятные по масштабу съемки и спецэффекты под музыку главного кинокомпозитора мира Ханса Циммера, с участием топовых голливудских актеров – Том Харди, Киллиан Мерфи и даже певец Гарри Стайлз – лента однозначно стоит просмотра.

В перерывах между кинопоказами 8 и 9 мая канал покажет ролик, который в прошлом году снял специально к памятным датам вместе с всемирно известным театром теней «Теулис». История бурных фронтовых лет, воссоздана телами актеров, в этом году попала в шорт-лист международной премии PromaxBDA Awards.

9 мая в эфире ICTV выйдут военные драмы «Конвой» (7:40) и «Один в поле воин» (11:15) об отваге героев, которые даже в неравных боях с врагом приближали день победы.

В 16:05 канал покажет 4-серийный фильм «Танк» собственного производства, который побил рекорды по популярности на украинском телевидении. Военная зрелищная драма рассказывает о бое первого экспериментального экземпляра легендарного танка Т-34 летом 1941 года.

Вечер телеканал предлагает провести за просмотром голливудской драмы «Бесславные ублюдки». Лента от Квентина Тарантино с Брэдом Питтом в главной роли показывает альтернативный вариант истории войны с хорошей долей иронии. Это история о секретном американском отряде, прославившегося как бесславные ублюдки. Герои – настоящие убийцы и профессионалы своего дела, с жестокостью которых не могут сравниться даже самые фашисты. Почему весь мир заглядывается этой лентой, несмотря на всю ее неоднозначность – на суд зрителей в 21:05 на телеканале ICTV.

 

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Теги: 9 травня 2021, День пам'яті та примирення, День перемоги, серіал Бомба
07.05.2021 15:40



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