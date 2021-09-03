Шеф-редакторка “Фактів” на ICTV Олена Фроляк долучиться до BE SUSTAINABLE! Fashion Summit

4 вересня відбудеться саміт, присвячений розвитку сталої моди в Україні – 4-й BE SUSTAINABLE! Fashion Summit. Подія проходитиме в онлайн- та офлайн-форматі під час Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021. Ведуча та керівниця інформаційної служби телеканалу ICTV Олена Фроляк стане частиною важливої екоподії.

Циркулярність та циркулярна мода – фокус уваги саміту. Зокрема, будуть розглянуті такі аспекти як:

підходи переосмислення виробництва та споживання модного продукту;

виклики збереження ресурсів та технологічний розвиток;

перспективи циркуляційних колаборацій.

Олена Фроляк як амбасадорка екологічного напрямку ГД ООН в Україні розкриє тему детоксу гардеробу, а саме: як одяг шкодить екології, яка в цьому роль нас, споживачів, що передбачає Global Fashion Agenda та як світові гіганти модної індустрії та свідомі українські бренди очищують своє виробництво.

«Машина модної індустрії десятиліттями працювала на прибуток, провокацію апетитів покупців і постійну рекламу. Зараз важливо тримати цю проблему на порядку денному, постійно звертаючи увагу на те, що кожен із нас може бути модним і одночасно відповідальним. Кожна покупка має стати продуманою. Настав час, коли наші забаганки і спонтанні закупи стають великою проблемою довкілля. Про це потрібно «кричати» звідусіль – радіо, телебачення, соцмережі, Інтернет»

–наголошує Олена Фроляк.

Разом із ведучою ICTV на саміті виступлять Марта Маркез (Marta Marques), засновниця бренду Marques Almeida, Орсола де Кастро (Orsola de Castro), засновниця та креативна директорка глобального розвитку Fashion Revolution, Керрі Мерфі (Kerry Murphy), засновник The Fabricant, Юлія Кушер, комерційний директор заводу по вирощуванню діамантів Алькор-Д та інші.

Саміт стане крутим майданчиком для демонстрації прикладів успішних світових кейсів та формування ключових напрямків для успішної трансформації індустрії моди.

Вхід на саміт безоплатний, за попередньою реєстрацією за посиланням: https://forms.gle/JB8Td974dJDp93pS6

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