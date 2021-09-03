Шеф-редактор «Фактов» на ICTV Елена Фроляк присоединится к BE SUSTAINABLE! Fashion Summit

4 сентября состоится саммит, посвященный развитию устойчивой моды в Украине – 4-й BE SUSTAINABLE! Fashion Summit. Событие будет проходить в онлайн— и офлайн-формате в рамках Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021. Ведущая и руководитель информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк станет частью важного экособытия.

Циркулярность и циркулярная мода – фокус внимания саммита. В частности, будут рассмотрены такие аспекты как:

подходы к переосмыслению производства и потребления модного продукта;

вызовы сохранения ресурсов и технологическое развитие;

перспективы циркуляционных коллабораций.

Елена Фроляк как амбассадорка экологического направления ГД ООН в Украине раскроет тему детокса гардероба, а именно: как одежда вредит экологии, какова в этом роль нас, потребителей, что предусматривает Global Fashion Agenda и как мировые гиганты модной индустрии и сознательные украинские бренды очищают свое производство.

«Машина модной индустрии десятилетиями работала на прибыль, провокацию аппетитов покупателей и постоянную рекламу. Сейчас важно держать эту проблему на повестке дня, постоянно обращая внимание на то, что каждый из нас может быть модным и одновременно ответственным. Каждая покупка должна стать продуманной. Пришло время, когда наши прихоти и спонтанные покупки становятся большой проблемой окружающей среды. Об этом нужно «кричать» отовсюду – радио, телевидение, соцсети, Интернет»

– отмечает Елена Фроляк.

Вместе с ведущей ICTV на саммите выступят Марта Маркез (Marta Marques), основательница бренда Marques Almeida, Орсола де Кастро (Orsola de Castro), основательница и креативный директор глобального развития Fashion Revolution, Керри Мерфи (Kerry Murphy), основатель The Fabricant, Юлия Кушер, коммерческий директор завода по выращиванию алмазов Алькор-Д и другие.

Саммит станет крутой площадкой для демонстрации примеров успешных мировых кейсов и формирования ключевых направлений для успешной трансформации индустрии моды.

Вход на саммит бесплатный, по предварительной регистрации по ссылке: https://forms.gle/JB8Td974dJDp93pS6

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