Сайт «Факти ICTV» відкрив нові тематичні підрозділи

Нещодавно на сайті «Факти ICTV» з’явилися нові тематичні підрозділи – «Лайфстайл» і «Здоров’я». Окремі блоки висвітлюватимуть звичні теми всебічно та з обов’язковою експертною оцінкою.

Сайт «Факти ICTV» слідує за міжнародною тенденцією і пропонує читачам об’єктивну та всеохопну інформацію з вузьких питань, які важливі саме сьогодні.

«Бути в курсі всього, що відбувається ‒ вже не в тренді, більш цінними є глибокі знання в сферах, що тебе цікавлять. До того ж, сегментація користувацької спільноти дозволить нам запропонувати ринку вузьку та цільову аудиторію, на яку полюють рекламодавці»

– пояснює керівниця департаменту інтернет-проєктів ICTV Ольга Тищук.

Нові підрозділи мають власні дизайни сторінок та адреси ‒ life.fakty.com.ua та health.fakty.com.ua. За «Лайфстайл» відповідає Марина Корзун, а «Здоров’я» – Ганна Іваницька.

«В рубриці «Здоров’я» будуть не тільки новини, а й великі ексклюзивні матеріали. З’явилася рубрика «Психологія»

Це актуальна тема, оскільки через наслідки пандемії, люди почали частіше звертатися до психологів. Також окрема рубрика присвячена вакцинації, і не тільки від коронавірусу. Адже тепер батьки рідше вакцинують своїх дітей через страх Covid-19. Мета нашого розділу – поширювати доказову медицину, тому матеріали коментуватимуть лише експерти», – говорить Ганна Іваницька.

Підрозділ «Лайфстайл» зберіг більшість своїх рубрик, однак позбувся кількох зайвих у темі «Технології».

Щодо змін своїми враженнями ділиться Марина Корзун:

«Лайфстайл» став більш легким і позитивним за наповненістю. Буде не тільки розважати, а й давати корисну інформацію

Наші читачі особливо цікавляться шоу-бізом, тому в цьому розділі плануємо видавати якнайбільше ексклюзиву про вітчизняних зірок. Також приділятимемо велику увагу новинам про технології і відпочинок, на ці теми з’явиться ще більше розгорнутих оглядів та цікавих підбірок».

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