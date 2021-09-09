Сайт «Факты ICTV» открыл новые тематические подразделения

Недавно на сайте «Факты ICTV» появились новые тематические подразделения — «Лайфстайл» и «Здоровье». Отдельные блоки будут освещать привычные темы всесторонне и с обязательной экспертной оценкой.

Сайт «Факты ICTV» следует за международной тенденцией и предлагает читателям объективную и всеобъемлющую информацию по узким вопросам, которые важны именно сегодня.

«Быть ​​в курсе всего, что происходит — уже не в тренде, более ценны глубокие знания в сферах, которые тебя интересуют. К тому же, сегментация пользовательской сообщества позволит нам предложить рынку узкую и целевую аудиторию, на которую охотятся рекламодатели»

— объясняет руководитель департамента интернет-проектов ICTV Ольга Тищук.

Новые подразделения имеют собственные дизайны страниц и адреса — life.fakty.com.ua и health.fakty.com.ua. За «Лайфстайл» отвечает Марина Корзун, а «Здоровье» — Анна Иваницкая.

«В рубрике «Здоровье» будут не только новости, но и большие эксклюзивные материалы. Появилась рубрика «Психология»

Это актуальная тема, так как из-за последствий пандемии, люди стали чаще обращаться к психологам. Также отдельная рубрика посвящена вакцинации, и не только от коронавируса. Ведь теперь родители реже вакцинируют своих детей из-за страха Covid-19. Цель нашего раздела — распространять доказательную медицину, поэтому материалы комментируют только эксперты», — говорит Анна Иваницкая.

Подразделение «Лайфстайл» сохранил большинство своих рубрик, однако лишился нескольких лишних в теме «Технологии».

Об изменениях своими впечатлениями делится Марина Корзун:

«Лайфстайл» стал более легким и позитивным по наполненности. Будет не только развлекать, но и давать полезную информацию

Наши читатели особенно интересуются шоу-бизом, поэтому в этом разделе планируем выдавать больше эксклюзива об отечественных звездах. Также будем уделять большое внимание новостям о технологиях и отдыхе, на эти темы появится еще больше развернутых обзоров и интересных подборок».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.