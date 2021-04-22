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Головна / Сайт «Факти» ICTV транслюватиме кліматичний саміт Байдена / 22.04.2021 10:33
22.04.2021 10:33
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Сайт «Факти» ICTV транслюватиме кліматичний саміт Байдена


Сьогодні на YouTube-сторінці «Факти» ICTV відбудеться трансляція онлайн-саміту, який ініціював президент США Джо Байден. Подія присвячена питанням клімату і адаптації до нових економічних викликів. Трансляція йтиме із синхронним українським перекладом.

Усього запрошення на захід отримали 40 країн. Серед них – Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Японія, Канада, Ізраїль, Південна Корея, Індія та інші. На заході також очікують представників РФ та Китаю.

Під час саміту учасники наголосять на необхідності посилених дій у боротьбі зі зміною клімату і на їхніх економічних перевагах. Зокрема, ключовою метою є стримування зростання температури на планеті на рівні до 1,5 градуса за Цельсієм.  

Трансляція відбудеться о 15:00 на сторінці «Фактів» у YouTube

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Теги: кліматичний саміт Байдена, факти ICTV
22.04.2021 10:33



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