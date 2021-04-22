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Главная / «Факты» на ICTV будут транслировать климатический саммит Байдена / 22.04.2021 10:33
22.04.2021 10:33
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«Факты» на ICTV будут транслировать климатический саммит Байдена


Сегодня на YouTube-странице «Факты» ICTV состоится трансляция онлайн-саммита, который инициировал президент США Джо Байден. Событие посвящено вопросам климата и адаптации к новым экономическим вызовам. Трансляция будет идти с синхронным украинским переводом.

Всего приглашение на саммит получили 40 стран. Среди них – Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Япония, Канада, Израиль, Южная Корея, Индия и другие. На мероприятии также ожидают представителей РФ и Китая.

Во время саммита участники будут отмечать необходимость усиленных действий в борьбе с изменением климата. В частности, ключевой целью является сдерживание роста температуры на планете на уровне до 1,5 градуса по Цельсию.

Трансляция состоится в 15:00 на странице «Фактов» в YouTube. 

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Теги: климатический саммит Байдена, факти ICTV
22.04.2021 10:33



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