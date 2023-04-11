Сайт “Факти ICTV” оновився: сучасний дизайн та зручні опції

Факти ICTV – це відомий новинний сайт, що входить у ТОП-15 медіа в Україні, а також до списку інтернет-ЗМІ, яким найбільше довіряють українці*. Наразі сайт стане швидшим і візуально сучаснішим. Головна сторінка ширше демонструватиме акценти дня та найцікавіші матеріали.
У рамках оновлення сайту Факти ICTV пропрацювали швидкість завантаження сторінок та контенту. Авторські статті з аналізом та ексклюзиви від журналістів тепер будуть більш видимими завдяки відповідним маркерам і закріпленим позиціям. Оскільки 88% переглядів сайту здійснюються із мобільних телефонів, тому для любителів новин побільше, створили фактично безкінечну стрічку новин. Також є можливість підписатися на push-повідомлення, щоб отримувати доступ до новин максимально швидко та зручно.
У розділі Наживо ефір марафону “Єдині новини” тепер відображатиметься автоматично. Текстова онлайн-трансляція виділена на головній сторінці, ключові події війни візуально видимі і лише кілька секунд потрібно, щоб зорієнтуватися, де сталися вибухи, які втрати, і побачити перші фото та відео з місця трагедії.
«Наша команда твердо стоїть на інформаційному фронті: воєнкори Фактів щодня включаються з передової, наші кореспонденти у прифронтових містах і селах уже давно не знімають бронежилет, бо працюють у небезпечних місцях. Наші журналісти щодня фільмують героїв війни і героїв тилу – тих, хто кує перемогу щодня. У нашому об’єктиві – руїни Куп’янська і київська кав’ярня, дніпровський шпиталь і львівський завод. Наші камери скрізь! – каже ведуча та головна редакторка програми Олена Фроляк.
– Сьогодні слова одного із засновників The Washington Post до болю справедливі саме про українських репортерів: “Новини – це перша чернетка історії”… Сьогодні ми пишемо дуже важливу частину нашої історії. Історії, яка неодмінно завершиться перемогою!»
Команда сайту ретельно підходить до фактчекінгу, тому новини, які потребуватимуть додаткової перевірки або, навпаки, 100% підтверджені – будуть відмічені відповідними маркерами, щоб читач точно знав, що новині можна довіряти.
“Редакція сайту Факти ICTV зібрала професіоналів, які горять новинами. Наша аудиторія – це Україна, ЄС, США, і загалом нас читають в усіх куточках світу, бо Факти – це незаангажованість і зваженість», – говорить головна редакторка сайту Лілія Стрілець.
Факти ICTV рухаються до світових трендів, тому наступний крок розвитку сайту – це інтеграція штучного інтелекту для покращення пошуку новин та рекомендацій. Також надалі маркуватимуться усі новини, які будуть написані ШІ.
Зараз сайт Факти ICTV відвідує понад 6,5 млн унікальних користувачів за місяць і він має понад 15 млн переглядів сторінок. Youtube-канал Факти входить у ТОП-5 найпопулярніших інформаційних Youtube-каналів національних медіа і охоплює не менше 10 млн людей щодня.
Оперативні новини України та світу шукайте також на сторінках Фактів у Telegram, YouTube, Facebook, Instagram.
Якщо ви знайдете помилки на сайті, будь ласка, пишіть сюди.
*за даними дослідження Gemius та рейтингам “Суспільне мовлення” у 2022 році.