Факти ICTV – це відомий новинний сайт, що входить у ТОП-15 медіа в Україні, а також до списку інтернет-ЗМІ, яким найбільше довіряють українці*. Наразі сайт стане швидшим і візуально сучаснішим. Головна сторінка ширше демонструватиме акценти дня та найцікавіші матеріали.

У рамках оновлення сайту Факти ICTV пропрацювали швидкість завантаження сторінок та контенту. Авторські статті з аналізом та ексклюзиви від журналістів тепер будуть більш видимими завдяки відповідним маркерам і закріпленим позиціям. Оскільки 88% переглядів сайту здійснюються із мобільних телефонів, тому для любителів новин побільше, створили фактично безкінечну стрічку новин. Також є можливість підписатися на push-повідомлення, щоб отримувати доступ до новин максимально швидко та зручно.



У розділі Наживо ефір марафону “Єдині новини” тепер відображатиметься автоматично. Текстова онлайн-трансляція виділена на головній сторінці, ключові події війни візуально видимі і лише кілька секунд потрібно, щоб зорієнтуватися, де сталися вибухи, які втрати, і побачити перші фото та відео з місця трагедії.

«Наша команда твердо стоїть на інформаційному фронті: воєнкори Фактів щодня включаються з передової, наші кореспонденти у прифронтових містах і селах уже давно не знімають бронежилет, бо працюють у небезпечних місцях. Наші журналісти щодня фільмують героїв війни і героїв тилу – тих, хто кує перемогу щодня. У нашому об’єктиві – руїни Куп’янська і київська кав’ярня, дніпровський шпиталь і львівський завод. Наші камери скрізь! – каже ведуча та головна редакторка програми Олена Фроляк.

– Сьогодні слова одного із засновників The Washington Post до болю справедливі саме про українських репортерів: «Новини – це перша чернетка історії»… Сьогодні ми пишемо дуже важливу частину нашої історії. Історії, яка неодмінно завершиться перемогою!»









Сайт “Факти ICTV” оновився: сучасний дизайн та зручні опції / 5 фотографий

Команда сайту ретельно підходить до фактчекінгу, тому новини, які потребуватимуть додаткової перевірки або, навпаки, 100% підтверджені – будуть відмічені відповідними маркерами, щоб читач точно знав, що новині можна довіряти.

“Редакція сайту Факти ICTV зібрала професіоналів, які горять новинами. Наша аудиторія – це Україна, ЄС, США, і загалом нас читають в усіх куточках світу, бо Факти – це незаангажованість і зваженість», – говорить головна редакторка сайту Лілія Стрілець.

Факти ICTV рухаються до світових трендів, тому наступний крок розвитку сайту – це інтеграція штучного інтелекту для покращення пошуку новин та рекомендацій. Також надалі маркуватимуться усі новини, які будуть написані ШІ.

Зараз сайт Факти ICTV відвідує понад 6,5 млн унікальних користувачів за місяць і він має понад 15 млн переглядів сторінок. Youtube-канал Факти входить у ТОП-5 найпопулярніших інформаційних Youtube-каналів національних медіа і охоплює не менше 10 млн людей щодня.

Оперативні новини України та світу шукайте також на сторінках Фактів у Telegram, YouTube, Facebook, Instagram.

Якщо ви знайдете помилки на сайті, будь ласка, пишіть сюди.

*за даними дослідження Gemius та рейтингам “Суспільне мовлення” у 2022 році.





