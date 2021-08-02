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Главная / Сайт «Факты ICTV» возглавят новые шеф-редактор и главный редактор / 02.08.2021 16:30
02.08.2021 16:30
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Сайт «Факты ICTV» возглавят новые шеф-редактор и главный редактор


В команде сайта «Факты ICTV» недавно произошли кадровые изменения. Должность главного редактора заняла Лилия Стрелец, а новым шеф-редактором стал Даниил Романчук, который до этого возглавлял интернет-издание «Буквы».

«Сайт «Факты ICTV» на рынке онлайн-медиа обладает сильной репутацией как бренда, для которого важна объективность и беспристрастность. В наше время многие издания в гонке за трафиком не проверяют источники информации, мы же стремимся говорить на языке фактов.

На новой должности моей задачей будет расширить коммерческую аудиторию сайта, предложить стратегические решения, которые в разы увеличат доходность «Фактов ICTV» (прим. cайт является прибыльным последние три года)

поделилась Лилия Стрелец.

В 2000 году Лилия начала работать в программе «Факты» на ICTV. Впоследствии перешла на должность редактора ленты новостей на сайте «Факты ICTV». В 2017-м — стала выпускающим редактором. Весной 2021-го Стрелец возглавила редакцию как шеф-редактор.

Даниил Романчук главным образом будет отвечать за наполнение ленты новостей, а также непосредственно работать с редакторами.

Безусловно, я рад присоединиться к сайту «Факты ICTV», ведь уже само его название меня вдохновляет на построение информационной политики, базирующейся на высоких стандартах качества

— говорит Даниил Романчук.

— Среди моих целей — увеличение аудитории сайта и рост ее лояльности. Речь идет о построении сообщества читателей, которые держат сайт в закладках и в течение дня возвращаются к нему за оперативной и достоверной информацией. Мы должны понимать, что сейчас очень большая конкуренция среди новостных сайтов. Читатель теряется в потоках информации и часто перестает понимать, что происходит в Украине и мире. Моя задача, как шеф-редактора — дать читателю понимание и контекст происходящих процессов».

Свою редакторскую карьеру Романчук начал в издании «Левый берег». Затем работал заместителем главного редактора в информационном агентстве УНН. В качестве главного редактора 6 лет провел в издании «Буквы».

Лиля как никто понимает бренд «Факты», ведь работает с нами уже много лет. А опыт и фактчекинг Даниила дадут толчок для развития новых идей. Уверена — такое партнерство усилит сайт Факты ICTV и позволит нам закрепить лидерские позиции среди отечественных телевизионно-новостных онлайн-медиа

комментирует кадровые изменения директор департамента интернет-проектов Ольга Тыщук.

Поздравляем Лилию Стрелец и Даниила Романчука с новыми должностями. Желаем их коллаборации успешных материалов и больших охватов!

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Теги: Даниил Романчук, Лилия Стрелец, факти ICTV
02.08.2021 16:30



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