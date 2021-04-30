Проєкти ICTV потрапили у шорт-листи премії PromaxBDA

Відразу три проєкти телеканалу ICTV потрапили до шорт-листів різних номінацій найвідомішої міжнародної премії у сфері маркетингу, дизайну та промоушену – PromaxBDA Awards.

За перемогу команда каналу ICTV побореться у номінації «Ефірна графіка» з оформленням програми «Антизомбі». Програма, в якій проводиться детальний аналіз тенденційної інформації про Україну в закордонних, переважно російських ЗМІ.

У номінації «Програмний логотип» за золото змагатиметься пригодницький серіал «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Проєкт вже був визнаний глядацькою аудиторією, ставши найрейтинговішим серіалом минулої осені українською мовою. Тож очікуємо на оцінку логотипу закордонних експертів.

У шорт-лист номінації «Програмні ролики, присвячені пам’ятним подіям» потрапило промо-відео, створене до 8 і 9 травня 2020-го – Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги. У ролику актори театру Teulis за допомогою силуетів відтворили історію, що відбувалася під час Другої світової війни.

Я пишаюся тим, що одразу три роботи нашої команди потрапили до фіналу. Таке визнання на Promax – це підтвердження не тільки професійності наших креаторів, а і європейського рівня наших ідей та відчуття трендів, запиту сучасних глядачів. Попереду фінальні результати, але вже зараз хочу привітати наші команди та телеканал-лідер ICTV з таким результатом і перемогами наших спільних робіт

– Олена Мартинова, маркетингова директорка StarLightMedia.

Серед закордонних конкурентів – медіакомпанії з Данії, США, Франції та Росії.

Бажаємо перемоги командам, які працювали над відзначеними проєктами!

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