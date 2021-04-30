Проекты ICTV попали в шорт-листы премии PromaxBDA

Сразу три проекта телеканала ICTV попали в шорт-лист различных номинаций самой известной международной премии в области маркетинга, дизайна и промоушена – PromaxBDA Awards.

За победу команда канала ICTV поборется в номинации «Эфирная графика» с оформлением программы «Антизомби». Программа, в которой проводится детальный анализ тенденциозной информации об Украине в зарубежных, преимущественно российских СМИ.

В номинации «Программный логотип» за золото будет соревноваться приключенческий сериал «Казаки. Абсолютно лживая история». Проект уже был признан зрительской аудиторией, став самым рейтинговым сериалом прошлой осенью на украинском языке. Поэтому ожидаем оценку логотипа зарубежных экспертов.

В шорт-лист номинации «Программные ролики, посвященные памятным событиям» попало промо-видео, созданное до 8 и 9 мая 2020 года – Дня памяти и примирения и Дня победы. В ролике актеры театра Teulis с помощью силуэтов воссоздали историю, которая происходила во время Второй мировой войны.

Я горжусь тем, что сразу три работы нашей команды попали в финал. Такое признание на Promax – это подтверждение не только профессионализма наших креаторов, а и европейского уровня наших идей и ощущения трендов, запроса современных зрителей. Впереди финальные результаты, но уже сейчас хочу поздравить наши команды и телеканал-лидер ICTV с таким результатом и победами наших совместных работ

– Елена Мартынова, маркетинговый директор StarLightMedia.

Среди зарубежных конкурентов – медиакомпании из Дании, США, Франции и России.

Желаем победы командам, которые работали над отмеченными проектами!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.