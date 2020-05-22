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Головна / Павло Казарін став лауреатом Премії імені Георгія Ґонґадзе / 22.05.2020 11:42
22.05.2020 11:42
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Павло Казарін став лауреатом Премії імені Георгія Ґонґадзе


Відомий український журналіст і публіцист, ведучий програми «Ранок у Великому Місті» на ICTV Павло Казарін став лауреатом Премії імені Георгія Ґонґадзе.

Павло Казарін став другим лауреатом цієї премії. У 2019 році перемогу здобув Вахтанг Кіпіані. Традиційно ім’я лауреата було оголошено 21 травня – у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе. Іншими двома фіналістами в цьому році стали Роман Вінтонів – засновник «Телебачення Торонто» та Богдан Логвиненко – засновник проекту Ukraїner. Церемонія транслювалася наживо на суспільному телеканалі «UA: Культура».

Для мене свобода слова це завжди історія про відповідальність. Яка може проявлятися в самих різних речах.

Завжди велика спокуса торгувати емоціями тим більше, що емоції продаються куди краще, ніж додаткове знання. Але торгівля емоціями схожа на джанк-фуд: вулична їжа може бути привабливішою, ніж умовний салат, але до здорового харчування це не має ніякого відношення, – висловився  Казарін.

Критеріями для висунення кандидатів є інноваційність, значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища, незалежність та відданість принципам професії.

Павло Казарін є тим журналістом, стукіт серця якого, як і серця його живих і своєчасних текстів, збігається з ритмом нелегкого сьогодення нашої країни

– відзначив член Капітули Премії, вчений Ігор Козловський.

ICTV щиро вітає Павла Казаріна з блискучою перемогою та бажає ще більше успіхів та нагород в професійній діяльності!

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Теги: Павло Казарін, Премія імені Георгія Ґонґадзе, Ранок у Великому Місті
22.05.2020 11:42



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