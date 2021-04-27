Олена Фроляк стала першою амбасадоркою ГД ООН в Україні

Сьогодні, 27 квітня, ведуча і головна редакторка «Фактів» на каналі ICTV Олена Фроляк підписала меморандум про співпрацю з Мережею Глобального договору ООН в Україні. Вона стала першою амбасадоркою екологічного напряму діяльності організації.

ГД ООН забезпечує реалізацію 10 принципів у сфері сталого розвитку. Олена Фроляк опікуватиметься блоком, що стосується охорони довкілля, розвитку і впровадження безпечних технологій.

Україна лише починає свою екоборотьбу – йде вона дуже важко, тоді як Європа і решта світу давно вивели її в пріоритет міжнародних дискусій. Сьогодні наслідки змін клімату прийшли у кожний дім, навіть причини пандемії вчені пов’язують з руйнівною діяльністю людини. Тому для мене важливо заручитися підтримкою такої поважної міжнародної організації у своїх думках, переконаннях і переживаннях.

Протягом багатьох років я особисто і команда «Фактів» зробили тисячі сюжетів, пов’язаних з проблемами довкілля. На жаль, в Україні цих проблем вистачає. Тому журналісти з активістами – на передовій екосвідомості. Впевнена, у співпраці з ГД ООН ми зможемо зробити ще більше для нашої країни, – говорить Олена Фроляк.

ГД ООН і ведуча ICTV об’єднають зусилля для вирішення основних викликів із захисту довкілля, що стоять перед Україною у досягненні Цілей сталого розвитку до 2030 року.

Захист довкілля, безумовно, є найважливішим з усіх викликів, які сьогодні стоять перед людством. Це тема, яка потребує негайних і реальних дій та максимального об’єднання змінотворців.

З Оленою Фроляк ми співпрацюємо вже не вперше, і я надзвичайно рада, що тепер ця кооперація вийде на новий рівень. Разом ми зможемо більше!

– наголосила генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

За даними ООН, до 2050 року населення планети може сягнути 9,6 млрд. У такому разі для підтримки сучасного способу життя знадобиться еквівалент природних ресурсів майже трьох планет. Зараз населення планети становить 7,8 млрд, тому охорона довкілля актуальна для людей в усьому світі.

Ми не просто великі улюблені телеканали ICTV, Новий і СТБ чи популярні новинні програми «Факти» і «Вікна–Новини». Ми – українці, які гордяться своєю країною. Більше того, вірять і знають, що, працюючи для своєї країни, роблять весь світ кращим. Тому всі наші розуміють Цілі сталого розвитку в інтересах і України, і світу. І ці цілі – з погляду StarLightMedia – пряма і ясна дорога до кращого світу, у якому будуть жити наші діти.

Роз’яснення цих цілей і розповіді про рух до них – це наша щоденна робота, а лідерство наших новин говорить про те, що це точно схвалюється і сприймається глядачами. А тепер ще й керівниця і ведуча «Фактів» Олена Фроляк розвиватиме екологічні теми у партнерстві з ГД ООН. Олена як ніхто інший підходить на роль амбасадорки у боротьбі за екологію. Це людина, яка горить темою відповідального способу життя і запалює цим інших, – зазначає президент StarLightMedia Олександр Богуцький.

Одними із важливих пунктів у діяльності Олени Фроляк стануть: інформаційне забезпечення екологічних програм, які реалізуються ГД ООН в Україні, популяризація екологічної освіти для всіх вікових категорій, підтримка ініціатив бізнесу, держави та громадського сектору в сфері охорони довкілля. Крім того, Олена і далі опікуватиметься темою відповідального способу життя та споживання. Сама ведуча вже давно обрала екосвідомий шлях та регулярно популяризує його в ефірі та поза ним.

Олена Фроляк – головна редакторка та ведуча програми «Факти» на телеканалі ICTV. Має звання Заслуженого журналіста України, 4 статуетки «Телетріумф» у номінації «Найкраща ведуча року». 2008-го очолила інформаційну службу ICTV. Загалом має понад 20-річний досвід ведучої. Олена неодноразово вела передвиборчі марафони, висвітлювала офіційні візити глав держав, брала інтерв’ю у всесвітньо відомих політиків і громадських діячів.

Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact. Це найбільша у світі асоціація корпоративно відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі десяти універсальних принципів у галузі прав людини, праці, довкілля та боротьби з корупцією.

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