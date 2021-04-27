Елена Фроляк стала первым амбассадором ГД ООН в Украине

Сегодня, 27 апреля, ведущая и главный редактор программы «Факти» на канале ICTV Елена Фроляк подписала меморандум о сотрудничестве с Сетью Глобального договора ООН в Украине. Она стала первым амбассадором экологического направления деятельности организации.

ГД ООН обеспечивает реализацию 10 принципов в области устойчивого развития. Елена Фроляк будет заниматься блоком, касающимся охраны окружающей среды, развития и внедрения безопасных технологий.

Украина только начинает свою экоборьбу – идет она очень тяжело, тогда как Европа и остальной мир давно вывели ее в приоритет международных дискуссий. Сегодня последствия изменений климата пришли в каждый дом, даже причины пандемии ученые связывают с разрушительной деятельностью человека. Поэтому для меня важно заручиться поддержкой такой уважаемой международной организации в своих мыслях, убеждениях и переживаниях.

В течение многих лет я лично и команда «Фактов» сделали тысячи сюжетов, связанных с проблемами окружающей среды. К сожалению, в Украине этих проблем хватает. Поэтому журналисты с активистами – на передовой экоосознанности. Уверена, в сотрудничестве с ГД ООН мы сможем сделать еще больше для нашей страны, – говорит Елена Фроляк.

ГД ООН и ведущая ICTV объединят усилия для решения основных вызовов по защите окружающей среды, стоящих перед Украиной в достижении Целей устойчивого развития до 2030 года.

Защита окружающей среды, безусловно, является самым важным из всех вызовов, которые сегодня стоят перед человечеством. Это тема, требующая немедленных и реальных действий, максимального объединения творцов изменений.

С Еленой Фроляк мы сотрудничаем уже не первый раз, и я очень рада, что теперь это партнерство выйдет на новый уровень. Вместе мы сможем больше!

– отметила генеральный директор Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.

По данным ООН, к 2050 году население планеты может достичь 9,6 млрд. В таком случае для поддержки современного образа жизни понадобится эквивалент природных ресурсов почти трех планет. Сейчас население планеты составляет 7,8 млрд, поэтому охрана окружающей среды актуальна для людей во всем мире.

Мы не просто большие любимые телеканалы ICTV, Новый и СТБ или популярные новостные программы «Факти» и «Вікна-Новини». Мы – украинцы, которые гордятся своей страной. Более того, верят и знают, что, работая для своей страны, делают весь мир лучше. Поэтому все наши понимают Цели устойчивого развития в интересах и Украины, и мира. И эти цели – с точки зрения StarLightMedia – прямая и ясная дорога в лучший мир, в котором будут жить наши дети.

Разъяснение этих целей и рассказы о движении к ним – это наша ежедневная работа, а лидерство наших новостей говорит о том, что это точно одобряется и воспринимается зрителями. А теперь еще и руководитель и ведущая «Фактов» Елена Фроляк будет развивать экологические темы в партнерстве с ГД ООН. Елена как никто другой подходит на роль амбассадора в борьбе за экологию. Это человек, который горит темой ответственного образа жизни и заряжает этим других, – отмечает президент StarLightMedia Александр Богуцкий.

Одними из важных пунктов в деятельности Елены Фроляк станут: информационное обеспечение экологических программ, которые реализуются ГД ООН в Украине, популяризация экологического образования для всех возрастных категорий, поддержка инициатив бизнеса, государства и общественного сектора в сфере охраны окружающей среды. Кроме того, Елена и продолжит поддерживать тему ответственного образа жизни и потребления. Сама ведущая уже давно выбрала экоосознанный путь и регулярно популяризирует его в эфире и вне его.

Елена Фроляк – главный редактор и ведущая программы «Факти» на телеканале ICTV. Имеет звание Заслуженного журналиста Украины, 4 статуэтки «Телетриумф» в номинации «Лучшая ведущая года». 2008-го возглавила информационную службу ICTV. Всего имеет более 20-летний опыт ведущей. Елена неоднократно вела предвыборные марафоны, освещала официальные визиты глав государств, брала интервью у всемирно известных политиков и общественных деятелей.

Сеть Глобального договора ООН в Украине является официальным представителем глобальной сети UN Global Compact. Это крупнейшая в мире ассоциация корпоративно ответственного бизнеса, призывает компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития на основе десяти универсальных принципов в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.

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