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Головна / Олена Фроляк проведе дискусію на саміті сталого бізнесу / 16.04.2021 13:53
16.04.2021 13:53
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Олена Фроляк проведе дискусію на саміті сталого бізнесу


Ведуча та шефредакторка «Фактів» на ICTV Олена Фроляк стане модераторкою панельної дискусії на саміті сталого бізнесу, який відбудеться наступного четверга, 22 квітня. Головною темою події стане соціальна та екологічна відповідальність в умовах кризи.

В часи пандемії та глобальних кліматичних змін українські підприємці продовжують боротися за розвиток бізнесу в країні. Міжнародний досвід доводить – майбутнє за компаніями, які орієнтуються не тільки на економічний, а й соціальний та екологічний прогрес.

Саме тому вітчизняним підприємцям вже сьогодні потрібно враховувати нові правила гри і вибудовувати сталу модель. Під час саміту необхідними знаннями поділяться практики, які вже реалізували проєкти зі сталого бізнесу у найбільших компаніях країни.

Олена Фроляк модеруватиме дискусію на тему «Green Deal і декарбонізація: як це вплине на український бізнес». Також у заході візьме участь операційна директорка StarLightMedia Тетяна Стрекаль. Вона присвятить виступ досвіду медіагрупи в інтеграції принципів гендерної рівності.

До безкоштовної онлайн-трансляції  можуть долучитися всі охочі. Ініціаторами саміту стали бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-медіа Delo.ua. Партнери заходу – Глобальний договір ООН та Асоціація лідерів сталого розвитку.

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Теги: Олена Фроляк, саміт сталого бізнесу, факти ICTV
16.04.2021 13:53



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