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Главная / Елена Фроляк проведет дискуссию на саммите устойчивого бизнеса / 16.04.2021 13:53
16.04.2021 13:53
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Елена Фроляк проведет дискуссию на саммите устойчивого бизнеса


Ведущая и шефредакторка «Фактов» на ICTV Елена Фроляк станет модератором панельной дискуссии на саммите устойчивого бизнеса, который состоится в следующий четверг, 22 апреля. Главной темой события станет социальная и экологичная  ответственность в условиях кризиса.

Во времена пандемии и глобальных климатических изменений украинские предприниматели продолжают бороться за развитие бизнеса в стране. Международный опыт доказывает – будущее за компаниями, которые ориентируются не только на экономический, но и социальный и экологический прогресс.

Именно поэтому отечественным предпринимателям уже сегодня нужно учитывать новые правила игры и выстраивать устойчивую модель. Во время саммита необходимыми знаниями поделятся практики, которые уже реализовали проекты по устойчивому бизнесу в крупнейших компаниях страны.

Елена Фроляк будет модерировать дискуссию на тему «Green Deal и декарбонизация: как это повлияет на украинский бизнес». Также в мероприятии примет участие операционная директор StarLightMedia Татьяна Стрекаль. Она посвятит выступление опыту медиагруппы в интеграции принципов гендерного равенства.

К бесплатной онлайн-трансляции могут присоединиться все желающие. Инициаторами саммита стали бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и онлайн-медиа Delo.ua. Партнеры мероприятия – Глобальный договор ООН и Ассоциация лидеров устойчивого развития.

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Теги: Олена Фроляк, саміт сталого бізнесу, факти ICTV
16.04.2021 13:53



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