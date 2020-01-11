Головний редактор інформаційної служби ICTV та ведуча програми «Факти» Олена Фроляк бере участь в голосуванні «25 найуспішніших бізнес-леді України». Рейтинг успішних жінок опублікувало видання «Деловая столица».

У список увійшли імена жінок, які досягли найбільших кар’єрних успіхів за такими критеріями: «Зростаючий тренд» (динамічно розвивається бізнес під керівництвом жінки); «У всіх на вустах» (успішне керівництво компанією); «Найсильніший бренд» (активне зростання в своєму сегменті); «Прогресивний прорив» (використання інновацій).

У рейтингу відзначили, що Олена Фроляк починала кар’єру на телебаченні в Івано-Франківську, проходила стажування на каналах CNN (США) і BBC (Великобританія), а згодом почала працювала в Києві на всеукраїнському каналі ICTV. За дев’ять років Олена Фроляк стала головою інформаційної служби, а також обличчям «Фактів» – впізнаваного і популярного інформаційного бренду ICTV. Також Олена Фроляк є заслуженим журналістом України та чотириразовим лауреатом головної національної телевізійної премії «Телетріумф».

У квітні 2019 року ведуча ICTV стала модератором передвиборних дебатів кандидатів в президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського в Національному спорткомплексі «Олімпійський».

Закликаємо всіх підтримати нашу Олену Фроляк та віддати за неї голос на сайті

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