Главный редактор информационной службы ICTV и ведущая программы «Факты» Елена Фроляк участвует в голосовании «25 самых успешных бизнес-леди Украины». Рейтинг успешных женщин опубликовало издание «Деловая столица».

В список вошли имена женщин, которые достигли наибольших карьерных успехов по следующим критериям: “Растущий тренд” (динамически развивающийся бизнес под руководством женщины); “У всех на устах” (успешное руководство компанией); “Сильнейший бренд” (активный рост в своем сегменте); “Прогрессивный прорыв” (использование инноваций).

В рейтинге отметили, что Елена Фроляк начинала карьеру на телевидении в Ивано-Франковске, проходила стажировку на каналах CNN (США) и BBC (Великобритания), а затем начала работать в Киеве на всеукраинском канале ICTV. За девять лет Елена Фроляк стала руководителем информационной службы, а также лицом «Фактов» – узнаваемого и популярного информационного бренда ICTV. Также Елена Фроляк является заслуженным журналистом Украины и четырехкратным лауреатом главной национальной телевизионной премии «Телетриумф».

В апреле 2019 ведущая ICTV стала модератором предвыборных дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в Национальном спорткомплексе «Олимпийский».

Призываем всех поддержать нашу Елену Фроляк и отдать за нее голос на сайте

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