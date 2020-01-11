Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Елена Фроляк участвует в голосовании «25 самых успешных бизнес-леди Украины» / 11.01.2020 11:07
11.01.2020 11:07
Поделиться

Елена Фроляк участвует в голосовании «25 самых успешных бизнес-леди Украины»

0

Главный редактор информационной службы ICTV и ведущая программы «Факты» Елена Фроляк участвует в голосовании «25 самых успешных бизнес-леди Украины». Рейтинг успешных женщин опубликовало издание «Деловая столица».

В список вошли имена женщин, которые достигли наибольших карьерных успехов по следующим критериям: “Растущий тренд” (динамически развивающийся бизнес под руководством женщины); “У всех на устах” (успешное руководство компанией); “Сильнейший бренд” (активный рост в своем сегменте); “Прогрессивный прорыв” (использование инноваций).

В рейтинге отметили, что Елена Фроляк начинала карьеру на телевидении в Ивано-Франковске, проходила стажировку на каналах CNN (США) и BBC (Великобритания), а затем начала работать в Киеве на всеукраинском канале ICTV. За девять лет Елена Фроляк стала руководителем информационной службы, а также лицом «Фактов» – узнаваемого и популярного информационного бренда ICTV. Также Елена Фроляк является заслуженным журналистом Украины и четырехкратным лауреатом главной национальной телевизионной премии «Телетриумф».

В апреле 2019 ведущая ICTV стала модератором предвыборных дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в Национальном спорткомплексе «Олимпийский».

Призываем всех поддержать нашу Елену Фроляк и отдать за нее голос на сайте 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Олена Фроляк, факти ICTV
11.01.2020 11:07
0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати