Оксана Соколова показала, як святкує Різдво: приготувала кутю воєнного часу

Ведуча ICTV Оксана Соколова цьогоріч вперше святкувала Різдво за новим календарем. На святвечір 24 грудня телеведуча приготувала кутю і опублікувала у Фейсбуці фото страви. Як прокоментувала зірка, цьогоріч що хоч і не було звичних інгредієнтів, вирішила не відмовлятися від куті.

«Сьогодні вперше зробила Різдвяну Кутю 24 грудня.. З того, що знайшлося під рукою.. Спочатку нила, що не маю чистої пшенички, і грушок на узвар, і волоських горішків.. Але потім вирішила – то Кутя воєнного часу) І вона має бути»

– написала ведуча.

Попри війну і несвятковий настрій телеведуча все ж вирішила приготувати символічну страву Різдва – на знак того, що життя триває.

«Попри страшні новини з Херсону, попри те, що на серці туга, немає настрою, і відчуття свята не дає навіть запах ялинки.. Та життя – триває. І попри усе Христос Рождається! А значить Світло переможе Темряву. І це так само незворотньо, як спалах першої зірки на небі. Славімо його!»