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Главная / Оксана Соколова показала, як святкує Різдво: приготувала кутю воєнного часу / 25.12.2022 19:22
25.12.2022 19:22
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Оксана Соколова показала, як святкує Різдво: приготувала кутю воєнного часу

Оксана Соколова показала, як святкує Різдво: приготувала кутю воєнного часу

Ведуча ICTV Оксана Соколова цьогоріч вперше святкувала Різдво за новим календарем. На святвечір 24 грудня телеведуча приготувала кутю і опублікувала у Фейсбуці фото страви. Як прокоментувала зірка, цьогоріч що хоч і не було звичних інгредієнтів, вирішила не відмовлятися від куті.  

«Сьогодні вперше зробила Різдвяну Кутю 24 грудня.. З того, що знайшлося під рукою.. Спочатку нила, що не маю чистої пшенички, і грушок на узвар, і волоських горішків.. Але потім вирішила – то Кутя воєнного часу) І вона має бути»

 — написала ведуча.  

Попри війну і несвятковий настрій телеведуча все ж вирішила приготувати символічну страву Різдва – на знак того, що життя триває. 

«Попри страшні новини з Херсону, попри те, що на серці туга, немає настрою, і відчуття свята не дає навіть запах ялинки.. Та життя — триває. І попри усе Христос Рождається! А значить Світло переможе Темряву. І це так само незворотньо, як спалах першої зірки на небі. Славімо його!»

Теги: Оксана Соколова, Різдво
25.12.2022 19:22

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