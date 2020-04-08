Оксана Гутцайт поділилась порадами, як зберегти шлюб під час карантину

Цієї весни сімейні пари зіштовхнулися із серйозним випробуванням: як в умовах вимушеної ізоляції вживатися один з одним та не зіпсувати відносини. Але чому б не поглянути на цю ситуацію з іншої сторони? Адже карантин – це, насправді, чудова можливість перевірити почуття на міцність. Ведуча «Фактів» Оксана Гутцайт розцінює самоізоляцію крізь призму позитиву і ділиться секретами, які неодмінно допоможуть зберегти шлюб і навіть зміцнити стосунки з другою половинкою в умовах карантину.

Оксана Гутцайт намагається в усьому знаходити позитив і зараз щаслива від того, що може більше часу проводити зі своїм чоловіком – Вадимом Гутцайтом та дітьми – донькою Еліною і сином Марком. Адже, як і більшість людей, в умовах швидкого темпу життя до самоізоляції – родина не завжди мала можливість навіть поснідати чи повечеряти разом. Тепер можна трішки зупинитися та насолодитися компанією одне одного:

Нарешті ми почали бачитися, нарешті ми почали снідати разом, нарешті ми почали вечеряти разом. Вже кілька років ми не дивилися фільми, але нарешті ми на вихідних передивилися три фільми всією сім’єю. Нарешті ми пограли з дітьми в «Монополію», нарешті ми в кінці вихідних пересварилися. Коли ми не бачимося, то не встигаємо не те, що сваритися, а взагалі – спілкуватися. Тому нарешті ми зажили життям нормальних родин

– розповідає ведуча.

Аби протягом всього карантину зберігати чудові сімейні відносини та не розсваритися з чоловіком, Оксана Гутцайт ділиться 3-ома простими і дуже дієвими порадами:

Розійтися по різним кімнатам

Ведуча зазначає, що години дві-три мінімум на день потрібно давати один одному тайм-аут: взагалі не бачитись та не зачіпати без важливого приводу.

Розробити розклад на день та встановити сімейний тайм-менеджмент

Оксана Гутцайт радить обов’язково скласти погодинний графік. Наприклад, о сьомій годині встають батьки, о восьмій – діти. Потім усі роблять зарядку, снідають, прибирають. Ввечері обов’язковий ритуал – усі долучаються до перегляду фільму. Ведуча «Фактів» організувала такий режим в своїм сім’ї і він прекрасно працює. Вона переконує, що без розкладу всі дні карантину проходять безрезультатно.

Сформулювати для себе мету

У кожного в сім’ї, в межах сфери інтересів, повинна бути ціль. Тобто потрібно озвучити для себе таку тезу: «До кінця цього карантинного місяця я…». І тут продовження вже може варіюватися як завгодно: «вивчу англійську мову», «пройду курси з психології», «прочитаю книгу»… Кому що до вподоби. Онлайн-лекцій, уроків та курсів зараз з’явилася величезна кількість, тому тут головне ваше бажання.

Джерело: Clutch

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