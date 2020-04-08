Оксана Гутцайт поделилась советами, как сохранить брак во время карантина

Этой весной семейные пары столкнулись с серьезным испытанием: как в условиях вынужденной изоляции уживаться друг с другом и не испортить отношения. Но почему бы не взглянуть на эту ситуацию с другой стороны? Ведь карантин – это на самом деле прекрасная возможность проверить чувства на прочность. Ведущая «Фактов» Оксана Гутцайт расценивает самоизоляцию сквозь призму позитива и делится секретами, которые непременно помогут сохранить брак и укрепить отношения со второй половинкой в условиях карантина.

Оксана Гутцайт пытается во всем находить позитив и сейчас счастлива от того, что может больше времени проводить со своим мужем – Вадимом Гутцайтом и детьми – дочерью Элиной и сыном Марком. Ведь, как и большинство людей, в условиях быстрого темпа жизни до самоизоляции – семья не всегда имела возможность даже позавтракать или поужинать вместе. Теперь можно немного остановиться и насладиться компанией друг друга:

Мы наконец начали видеться, наконец мы начали завтракать вместе, наконец мы начали ужинать вместе. Уже несколько лет мы не смотрели фильмы, но наконец мы на выходных посмотрели три фильма всей семьей. Наконец мы поиграли с детьми в «Монополию», наконец мы в конце выходных переругались. Когда мы не видимся, то не успеваем не то, что ссориться, а вообще – общаться. Поэтому наконец мы зажили жизнью нормальных семей

– рассказывает ведущая.

Чтобы в течение всего карантина сохранить замечательные семейные отношения и не разругаться с мужем, Оксана Гутцайт дает топ-3 простых и очень действенных совета:

Расходиться по разным комнатам

Ведущая отмечает, что часа два-три минимум в день нужно давать друг другу тайм-аут: вообще не видеться и не задевать без важного повода.

Разработать расписание на день и установить семейный тайм-менеджмент

Оксана Гутцайт советует обязательно составить почасовой график. Например, в семь часов встают родители, в восемь – дети. Потом все делают зарядку, завтракают, убирают. Вечером обязательный ритуал – все присоединяются к просмотру фильма. Ведущая «Фактов» организовала такой режим в семье и он прекрасно работает. Она убеждает, что без расписания все дни карантина проходят безрезультатно.

Сформулировать для себя цель

У каждого в семье, в пределах сферы интересов, должна быть цель. То есть нужно озвучить для себя такой тезис: «До конца этого карантинного месяца я…». И здесь продолжения уже может варьироваться как угодно: «выучу английский язык», «пройду курсы по психологии», «почитаю книгу»… Кому что нравится. Онлайн-лекций, уроков и курсов сейчас появилась огромное количество, поэтому здесь главное ваше желание.

Источик: Clutch

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