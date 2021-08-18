На ICTV появится новый звездный ведущий

Осенний сезон телеканал ICTV начнет с крутых открытий. К команде звезд присоединится известный ведущий Алексей Душка.

Его собственный авторский проект привлечет внимание зрителей у экранов телевизоров и смартфонов.

Мне нравятся программы, которые производит телеканал ICTV. Его аудитория мне близка. Ведь я сам фактически являюсь ее частью. За 15 лет работы на телевидении я многое снимал, многое видел, но то, что мы создаем сейчас – новый этап в моей карьере

Съемки нового проекта продолжались 4 месяца. По словам Алексея, за такой короткий период был выполнен большой объем задач.

Уникальность ICTV в людях. Все – руководители, администраторы, журналисты, режиссеры монтажа, операторы – включились в процесс очень быстро, без раскачки. Пришли, распределили сферы ответственности, и все четко выполнили

Ведущий интригует, что это не единственный проект, который бы он хотел реализовать на канале ICTV. В планах Алексея предложить зрителю нечто большее. Сейчас же главное – показать крутые рейтинги и доказать, что новый ведущий с командой ICTV может запустить мощный проект быстро, качественно и с хорошими цифрами.

Об проекте Алексея Душка вы узнаете совсем скоро. А пока небольшой спойлер – будет опасно.

Алексей Душка – украинский журналист, автор и шеф-редактор телевизионных проектов, телеведущий. Карьеру начал в качестве корреспондента ТСН, специализируясь на журналистских расследованиях. В 2009 году в эфир 1+1 вышел спецпроект «У бога за пазухою» о злоупотреблениях среди духовенства. За эту серию материалов ведущий получил персональную премию «Телетриумф». В 2010 году начал работу над новым проектом расследований и разоблачений «Особиста справа». Также Алексей создавал такой известный телепродукт о потребительских исследования и экспериментах как «Територія обману». А в 2018 году запустил авторское кулинарное шоу «Їмо за 100».

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