Комплекси, найстрашніший день у житті та гонорар у 2,5 млн доларів: Даша Астаф’єва дала відверте інтерв’ю ведучій ICTV Олександрі Кучеренко

Телеведуча та “Міс Україна 2016” Олександра Кучеренко взяла відверте інтерв’ю у Даші Астаф’євої. У форматі рубрики “33 за 3” проекту “Ранок у великому місті” на ICTV українська співачка та модель розповіла про зворотній бік популярності, в якому віці вперше знялася оголеною та озвучила суму свого найбільшого гонорару.

Екс-солістка гурту “NikitA” зізналася, що подолала комплекс неприйняття вікових змін. У місяць на догляд за собою Астаф’єва витрачає декілька тисяч гривень. А у її холодильнику завжди є газована вода, зелені яблука та буйволячий сир.

Відверта та чесна зірка українського шоу-бізнесу згадала і про найстрашніший день у своєму житті:

4-го березня цього року мене могло не стати. Я потрапила у лікарню, і дуже безвідповідально ставлячись до свого здоров’я, зробила велику помилку…

– розповіла Даша.

Також Астаф’єва зауважила, що її слабке місце – терпіння, а сильне – співпереживання. Своєю найбільшою помилкою, яку б ніколи не повторила, вона вважає сказані рідним людям дуже болісні речі.

“Мамо, вибач мене!”, – підсумувала зірка.

У повній версії відвертого інтерв’ю з Олександрою Кучеренко ви дізнаєтесь, чи повернулася б співачка у гурт “NikitA”, на скільки відсотків вважає себе сексуальною, відмову від пропозиції збільшити груди та про найсміливіший вчинок фаната.

Гостями рубрики “33 за 3” вже стали Джамала, Григорій Решетник, Євген Кошовий, Юлія Саніна, Оля Полякова та ще багато відомих особистей шоу-бізнесового та політичного простору. Увесь ексклюзив можна переглянути на YouTube-каналі ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.