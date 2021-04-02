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Главная / Комплексы, самый страшный день в жизни и гонорар в 2,5 млн долларов: Даша Астафьева дала откровенное интервью ведущей ICTV Александре Кучеренко / 02.04.2021 15:02
02.04.2021 15:02
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Комплексы, самый страшный день в жизни и гонорар в 2,5 млн долларов: Даша Астафьева дала откровенное интервью ведущей ICTV Александре Кучеренко


Телеведущая и “Мисс Украина 2016” Александра Кучеренко взяла откровенное интервью у Даши Астафьевой. В формате рубрики “33 за 3” проекта “Утро в большом городе” на ICTV украинская певица и модель рассказала об обратной стороне популярности, в каком возрасте впервые снялась обнаженной и озвучила сумму своего самого большого гонорара.

Экс-солистка группы “NikitA” призналась, что преодолела комплекс непринятия возрастных изменений. В месяц на уход за собой Астафьева тратит несколько десятков тысяч гривен. А в ее холодильнике всегда есть газированная вода, зеленые яблоки и буйволиный сыр.

Откровенная и честная звезда украинского шоу-бизнеса вспомнила и о самом страшном дне в ее жизни:

4 марта этого года меня могло не стать. Я попала в больницу, и очень безответственно относясь к своему здоровью, сделала большую ошибку…

– рассказала Даша.

Также Астафьева отметила, что ее слабое место – терпение, а сильное – сопереживание. Своей большой ошибкой, которую никогда не повторила б, она считает сказанные родным людям очень болезненные вещи.

“Мама, извини меня!”, – подытожила звезда.

В полной версии откровенного интервью с Александрой Кучеренко вы узнаете, вернулась бы певица в группу “NikitA”, на сколько процентов считает себя сексуальной, отказ от предложения увеличить грудь и о смелом поступке фаната.

Гостями рубрики “33 за 3” уже стали Джамала, Григорий Решетник, Евгений Кошевой, Юлия Санина, Оля Полякова и еще много известных личностей шоу-бизнесового и политического пространства. Весь эксклюзив можно посмотреть на YouTube-канале ICTV.

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Теги: 33 за 3, Даша Астафьева, Александра Кучеренко, Ранок у Великому Місті
02.04.2021 15:02



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