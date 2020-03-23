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Головна / КАРАНТИН У ДІЇ: ЯК ВЕДУЧА ICTV ПРОВОДИТЬ ПОЗАЕФІРНИЙ ЧАС / 23.03.2020 10:26
23.03.2020 10:26
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КАРАНТИН У ДІЇ: ЯК ВЕДУЧА ICTV ПРОВОДИТЬ ПОЗАЕФІРНИЙ ЧАС


Самоізоляція – це не спосіб впасти в депресію, це дорогоцінний шанс прочитати цікаві книги, переглянути фільми, поспілкуватися з близькими. А натхнення можна почерпнути і з весняного сонця за вікном, яке нам нагадує, що life is beautiful.

Ведуча програми «Факти» на ICTV Інна Шевченко зараз перебуває на 14-денній самоізоляції після повернення з Франції. Вже 3 роки вона живе на дві країни, адже її наречений, родом з найромантичнішого куточку на Землі. Шенгенська зона закрилася на 30 днів, тому живе спілкування з коханою людиною – наразі справжня розкіш для ведучої.

Проте карантин проходить досить активно. Нині вдома Інна продуктивно займається розвитком власного бренду одягу. Ведуча самостійно створює дизайн, а професійні конструктори і фабрики все відшивають. Начасі контроль виробництва нових моделей Шевченко веде дистанційно. Сукні з льону вже скоро прикрашатимуть представниць прекрасної половини людства. Карантинний період ведуча Фактів використовує для вивчення нових тенденцій і креативу нової колекції.

Натхнення черпаю з показів всесвітньовідомих дизайнерів, історії моди, природи Провансу, а також смаків і звичок українців.

Здебільшого використовую натуральні матеріали. Концепція брендуелегантно підкреслити жіночі переваги і приховати недоліки, – зазначає Шевченко.

Команда виробництва включає в себе мінімальну кількість людей, тому маркетингом і SMM Інна займається сама. Часткове, викликане сучасними обставинами, самовідчуження від соціуму допомагає їй сконцентруватися на опановуванні бізнес-конструкцій та способів ефективної популяризації бренду. За час карантину Інна власноруч вже створила сайт, а зараз активно займається його наповненням.

Такий яскравий приклад надихає прилаштуватися до будь-яких умов, прийняти будь-які виклики та використовувати свій час ефективно. #Залишайсявдома, організуй свій простір, випий чашку смачнючого чаю і насолоджуйся кожною миттю!

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Теги: Інна Шевченко, Коронавірус, факти ICTV
23.03.2020 10:26



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