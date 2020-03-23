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Главная / КАРАНТИН В ДЕЙСТВИИ: КАК ВЕДУЩАЯ ICTV ПРОВОДИТ ВНЕЭФИРНОЕ ВРЕМЯ / 23.03.2020 10:26
23.03.2020 10:26
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КАРАНТИН В ДЕЙСТВИИ: КАК ВЕДУЩАЯ ICTV ПРОВОДИТ ВНЕЭФИРНОЕ ВРЕМЯ


Самоизоляция – это не способ впасть в депрессию, это драгоценный шанс прочитать интересные книги, посмотреть фильмы, пообщаться с близкими. А вдохновение можно почерпнуть и из весеннего солнца за окном, которое нам напоминает, что life is beautiful.

Ведущая программы «Факты» на ICTV Инна Шевченко сейчас находится на 14-дневной самоизоляции после возвращения из Франции. Уже 3 года она живет на две страны, ведь ее жених, родом из самого романтичного уголка на Земле. Шенгенская зона закрылась на 30 дней, поэтому живое общение с любимым человеком – пока настоящая роскошь для ведущей.

Однако карантин проходит достаточно активно. Сейчас дома Инна продуктивно занимается развитием собственного бренда одежды. Ведущая самостоятельно создает дизайн, а профессиональные конструкторы и фабрики все отшивают. Сейчас контроль производства новых моделей Шевченко ведет дистанционно. Платья из льна уже скоро будут украшать представительниц прекрасной половины человечества. Карантинный период ведущая Фактов использует для изучения новых тенденций и креатива новой коллекции.

Вдохновение черпаю из показов всемирно известных дизайнеров, истории моды, природы Прованса, а также вкусов и привычек украинцев.

В основном использую натуральные материалы. Концепция бренда – элегантно подчеркнуть женские достоинства и скрыть недостатки, – отмечает Шевченко.

Команда производства включает в себя минимальное количество людей, поэтому маркетингом и SMM Инна занимается сама. Частичное, вызванное современными обстоятельствами, самоотчуждение от социума помогает ей сконцентрироваться на овладении бизнес-конструкций и способов эффективной популяризации бренда. За время карантина Инна собственноручно уже создала сайт, а сейчас активно занимается его наполнением.

Такой яркий пример вдохновляет пристроиться к любым условиям, принять любые вызовы и использовать свое время эффективно. #Залишайсявдома, организуй свое пространство, выпей чашку вкуснейшего чая и наслаждайся каждым мгновением!

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Теги: Інна Шевченко, Коронавирус, факти ICTV
23.03.2020 10:26



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