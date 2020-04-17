ICTV ЗАПУСКАЄ ОНЛАЙН-ПРОЕКТ «ФАКТИ СПОРТ З ДОМУ»

У новому проекті ведучий програми «Факти.Спорт» Андрій Ковальський буде зі своєї домівки у режимі «онлайн» говорити з зірками українського спорту та його ключовими представниками. А стартуватиме спортивна рубрика з ексклюзивного інтерв’ю Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.

Увесь спортивний світ знаходиться зараз на карантині: Олімпійські ігри, Лігу чемпіонів та безліч інших національних чемпіонатів, змагань та турнірів перенесли, а спортсмени позбавлені можливості повноцінно тренуватися в залах та на стадіонах. Як українські зірки спорту ставляться до карантинних обмежень, як це позначиться на їх підготовці та чим вони займаються в умовах самоізоляції – про усе це та багато іншого ви дізнаєтеся першими.

Карантин боляче вдарив по спорту і спортсменах. Безліч змагань скасовані. Мільярдні втрати для клубів та спонсорів. Звісно, українці в цьому глобальному світі не могли залишитися осторонь. Як переживають вимушену ізоляцію від спорту наші атлети – будемо з’ясовувати в особистих розмовах. Про життя без спорту з перших вуст

– коментує ідеологію Андрій Ковальський.

У інтерв’ю для нового проекту Міністр спорту прокоментував рішення Кабміну щодо надання можливості професійним спортсменам проводити індивідуальні тренування, адже до цього часу вони мали змогу займатися лише вдома.

Тепер штатні спортсмени збірної команди України, зокрема, паралімпійці можуть займатися спортом на вулиці, за винятком спортивних майданчиків. Це може бути біг, заняття на велосипеді, чи різні фізичні вправи

– зазначив Вадим Гутцайт.

Наступними гостями онлайн-проекту «Факти.Спорт з дому» стануть олімпійська чемпіонка Яна Шемякіна та бронзовий призер Олімпійський ігор Богдан Бондаренко. Інтерв’ю з Міністром молоді та спорту України незабаром можна буде переглянути на сайті «Фактів» та соціальних сторінках ICTV.

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